Bodo Ramelow verteidigt seinen abweichenden Kurs beim Beherbergungsverbot für innerdeutsche Gäste aus Risikogebieten. Was sagen Hoteliers im Landkreis dazu?

„Ramelow wird mir immer sympathischer“, meint Beispiel Claudia Lewald, Inhaberin im „Hotel am Marienturm“ in Rudolstadt. Ein mögliches Verbot hält sie für „nicht zu Ende gedacht und kaum umzusetzen“. Denn: „Inzwischen buchen die meisten Gäste übers Internet, wo wir nicht immer eine Adresse bekommen. Und selbst wenn, könnten sie mir ja theoretisch auch irgendwelche Angaben machen.“, gibt sie zu bedenken.

„Die Gäste haben mir gegenüber rechtlich keine Ausweispflicht“, erklärt sie. Lediglich der Meldezettel muss ausgefüllt werden. „Sollte sich dann herausstellen, dass sie aus einem Risikogebiet kommen, müsste ich sie wieder fortschicken. Damit macht man sich natürlich nur Feinde“. Lewald hält es für richtig, den regionalen Gesundheitsämtern die Entscheidungshoheit zu überlassen.

Kontaktlos ins Hotel und wieder raus

Derweil gebe es im Hotelbetrieb keine Probleme. „Unsere Gäste sind vernünftig, halten am Büffet Abstand, warten in Ruhe, wenn es voll ist. Wir mussten noch nie eingreifen“, sagt die Gastronomin. Und sie seien deutlich spontaner geworden, es gebe viel mehr kurzfristige Buchungen. An den Wochenenden sind sie dieser Tage grundsätzlich ausgebucht, unter der Woche meistens.

Direkt in der Schillerstadt betreibt Lars Schramm sein Aparthotel. Auch er begrüßt den Ramelowschen Vorstoß und hofft, dass kein Beherbergungsverbot kommt. „Es ist auch eigentlich nicht unsere Aufgabe als Hoteliers, Gäste dahingehend zu kontrollieren“, sagt er. „Das Ganze wäre einfach zu schwer händelbar. In Berlin zum Beispiel sind ja nur einige Bezirke Risikogebiet, die aber bei Buchungen nicht aufscheinen müssen.“

Aus räumlichen Gründen gibt es im Aparthotel aktuell kein Frühstück, das Einchecken erfolgt per SMS und Schlüsselbox völlig kontaktlos, die Bezahlung nur noch elektronisch, die Rezeption ist unbesetzt. „Das wird auch ganz gut angenommen und funktioniert“, sagt Schramm. „Die Gäste können im Grunde alles autark machen“.

Hoffen auf Menschenverstand

Im Hotel Kräutergarten in Cursdorf hofft Elke Kiesewetter auf Beibehaltung der jetzigen Verfahrensweise. „Die zweiwöchigen Herbstferien sind sehr gut gebucht. Da käme ein Beherberungsverbot nicht gelegen“. Schließlich buchten gerade dann viele weggezogene Verwandte für den Heimatbesuch. Insgesamt setzt Elke Kiesewetter auf den „gesunden Menschenverstand der Gäste.“

Ihre Branchenkollegin Marlies Otto, Chefin im Hotel zum Steinhof, sieht durch die aktuelle Debatte eine große Verunsicherung bei Gästen. „Es wird Angst gestreut“, sagt sie nachdenklich. Dennoch sei die Auslastung ordentlich, trotz Umsatzeinbußen von rund 35 Prozent hätten sie die Verluste wieder weitgehend aufgeholt. „Ein Beherbergungsverbot brauchen wir natürlich trotzdem nicht.“

In Saalfeld schließlich sähe auch Marcus Michel, Hotel Bergfried, eine solche Situation kritisch. „Teilweise sehen wir die Gäste, vor allem bei Geschäftsreisenden, ja nicht mal“, sagt er, während eine Urlaubergruppe vom Ausflug zurückkehrt. „Ansonsten läuft es. Was uns halt fehlt, sind Tagungen und größere Gruppen“.