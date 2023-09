Großbrand bei Saalfeld: Über 130 Retter im Einsatz

Unterwellenborn Dachstuhl in Flammen - gute Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte verhindert ein Übergreifen auf andere Gebäude

Mehr als 130 Einsatzkräfte waren seit Donnerstag am späten Nachmittag bei einem Großbrand im Einsatz. Um 17.20 Uhr seien die Feuerwehren nach Bucha/Goßwitz in der Gemeinde Unterwellenborn alarmiert worden, teilte das Landratsamt in Saalfeld am Freitag mit.

Vor Ort habe sich bestätigt, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses brennt. Die Einsatzstelle wurde durch den Einsatzleiter Christian Schnake in drei Abschnitte gegliedert, und die Brandbekämpfung aufgenommen. Im Rahmen der Maßnahmen, die voraussichtlich noch bis zum Freitagmittag andauern, seien die Kräfte der Feuerwehren Bucha/Goßwitz, Kamsdorf, Unterwellenborn, Kaulsdorf, Saalfeld, Rudolstadt, Großkochberg, Bad Blankenburg, Leutenberg, des DRK Saalfeld-Rudolstadt, der Bergwacht Meuselbach, der Psychosozialen Notfallversorgung, der Johanniter Unfallhilfe, des THW OV Rudolstadt, der Polizei, des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt mit Einsatzführungsdient und leitendem Notarzt und der Kreisbrandinspektor gebunden gewesen.

Bereits bei den ersten Löschmaßnahmen habe sich die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte abgezeichnet, so dass der Brand schnell umfasst werden konnte, um ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. "Anwohner dankten den Einsatzkräften bereits an der Brandstelle für die gute und ausnahmslos ehrenamtliche Arbeit", so das Landratsamt.