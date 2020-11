Große Fortschritte bei der Kleinen Bühne Saalfeld

Alle reden von der Bedeutung der Kultur; sie aber tun etwas dafür: Wenn das Wochenende naht oder die Sonne untergeht, dann krempeln eine Reihe Tatendurstiger in Saalfeld die Ärmel hoch. Unten im alten Schützenhaus am Weidig bringen sie mit viel ehrenamtlicher Eigenleistung einen alten Saal auf Vordermann. In dem soll dann einmal eine kleine Bühne stehen, auf der Jazz und Blues gespielt wird und was noch alles das Herz von über Vierzigjährigen höher schlagen lässt.

2021 soll es den Saalfelder Kulturfrühling endlich geben

Im April 2021 soll es losgehen, kündigt Initiator Lutz Langer am Montagabend an. Dann soll der Kulturfrühling starten, der in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste. Und weiter gehen soll es dann mit mindestens einer Veranstaltung pro Woche - wenn nicht Corona wieder ein Strich durch die Rechnung macht.

Doch sie sind optimistisch und so sind sie seit Juli nahezu jeden Freitag- bis Sonntagabend im alten Schützenhaus aktiv. Und manchmal auch am Montagabend, so an diesem, an dem Andreas Tietz von der Lehmfa(r)brik gerade dabei, die neue Decke aus ökologischen Holzweichfaserplatten zu verputzen. Lehm, sagt der hier ehrenamtlich Tätige, „bringt eine ganz besondere Ästhetik“. Tietz hofft, in dem Saal später einmal Workshops über Lehmfarben geben zu können.

„Ein Mann, eine Idee, eine Vision“

Auch Frank Degner liegt an diesem Abend nicht daheim auf der Couch. Auf 300 ehrenamtliche Arbeitsstunden bringt er es mittlerweile und das hat einen Grund: Ihm hat der Vorschlag von Lutz Langer sehr gefallen, in Saalfeld eine neue kleine Bühne ins Leben zu rufen. „Ein Mann, eine Idee, eine Vision - und ich darf teilhaben.“ Zudem, meint Degner, liebe er Blues und Jazz und freue sich auf die musikalisch-künstlerische Zukunft des Schützenhaus-Saales.

Auch Michael Brakutt „hat die Idee gleich fasziniert“. Als Langer erstmals die Öffentlichkeit suchte, damals noch für ein Objekt in der Fleischgasse, da habe er sich gedacht: „Da bist du mit dabei!“ Er hofft nun, dass am Weidig künftig Künstlerisches für die Generation Ü 40 geboten wird - so etwas im Sinne von „Ein Kessel Buntes“, einer beliebten Sendung im ehemaligen DDR-Fernsehen.

Freilich wird die kleine Bühne auch eine finanzielle Seite haben und die beschreibt Protagonist Langer augenzwinkernd so: „Wir sind nicht gewinn- sondern verlustorientiert. Wir sind schließlich Kultur!“ Eine Kulturförderung gibt es nicht, alle Kosten müssen mit Spenden, Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglieder und natürlich Eintrittsgeldern finanziert werden. Da auch Profis spielen sollen, werden die Tickets ihren Preis haben müssen, kündigt Langer an.

„Die Stühle aus den 50ern halten am Besten!“

Noch immer brauchen die Wagemutigen vom Weidig jedwede Unterstützung. Und dabei geht es nicht nur ums Materielle, auch Ideen sind gefragt, wie Hardy Brömel betont. Zum Beispiel Programm-Ideen, die Organisation von Programmen bis hin zu kompletten kulturellen Angeboten. Es geht laut Brömel „ums Singen und Singenlassen“. Langer ergänzt lachend, aber durchaus ernst gemeint, es sei auch jede Menge Büroarbeit abzugeben. Und wenn jemand die Webseite pflegen wolle - jederzeit.

In Sachen Sachspenden sind insbesondere Stühle gern gesehen. 100 Stühle soll der Saal der Kleinen Bühne Saalfeld einmal haben - und die müssen nicht aller gleicher Sorte sein. „Wir brauchen Stuhlspenden jeder Art“, wirft Tietz ein - und muss über die Doppeldeutigkeit seines Satzes gleich selber lachen. Natürlich geht es um Sitzgelegenheiten. Wer also einen Stuhl abgeben will, bringt ihn einfach am Weidig vorbei. Freilich sollten sie stabil und nicht fragil sein. Langer hat die Erfahrung gemacht: „Die Stühle aus den 50ern halten am besten!“