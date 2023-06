Große Pläne bei der Feuerwehr in Cursdorf

Cursdorf Beschaffungsoffensive des Landkreises unterstützt besonders Wehren kleinerer Orte

Gebraucht, aber noch gut – diesem Motto ist kürzlich erneut die Freiwillige Feuerwehr von Cursdorf gefolgt und übernahm vom Landkreis einen VW-Mannschaftstransportwagen. Das Fahrzeug mit Baujahr 2005 und einem Zeitwert von gut 3.000 Euro ist erst einmal nicht spektakulär, aber für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Cursdorf, die eine Ausrückegemeinschaft mit der Deesbacher Feuerwehr hat, ist es ein erheblicher Fortschritt. „Das kann aber nur ein Zwischenschritt sein, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu verbessern“, betonten Bürgermeister Frank Eilhauer und Ortsbrandmeister Andreas Henkel. Das neue Fahrzeug gewinnt besonders durch die Ausstattung an Bedeutung. Die Gemeinde hat um die 35.000 Euro in Hilfeleistungsrüstsatz und Zubehör investiert.

Für neues Feuerwehrgerätehaus laufen bereits die Planungen

„Wir haben hier große Erfahrung mit gebrauchten Fahrzeugen“, so Eilhauer. Mit dem MTW sei jetzt auch wieder der Transport der Feuerwehrleute im Einsatz gesichert. Das nächste Ziel der Gemeinde ist dann die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF). Noch weiter oben in der Priorität steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, das in absehbarer Zeit in unmittelbarer Nähe an der Wendeschleife gebaut werden soll. Für das Gebäude mit 1,3 Millionen Euro Investitionskosten laufen die Planungen und die Fördermittelanträge. Bürgermeister und Feuerwehr informierten Landrat Marko Wolfram (SPD) und weitere Gäste aus der Gemeinde beim Ortstermin über den aktuellen Stand.

Feuerwehr als wichtiger Akteur im Dorfleben

„Es ist wichtig, dass die Technik funktioniert und die Einsatzbereitschaft gegeben ist. Deshalb freue ich mich, dass es hier in der Gemeinde diese hoch motivierte Feuerwehr und Jugendfeuerwehr gibt“, sagte Wolfram. „Und umso wichtiger finde ich, dass die Cursdorfer Feuerwehr mit der heutigen Veranstaltung in dem Mittelpunkt rückt.“ Die Hilfe, die man der Gemeinde bei ihrem Projekt geben könne, werde man gern leisten. So unterstützt der Landkreis bei Planung und Fördermittelakquise beim Land Thüringen. Deshalb war auch der amtierende Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz mit nach Cursdorf gekommen. Für die Erweiterung ihrer Ausstattung übergab Bernd Lohmann von der Sparkassenversicherung bei der Veranstaltung an die Gemeinde auch noch ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem im Wert von über 1000 Euro, das der Ortsbrandmeister gern entgegennahm.

Die Freiwillige Feuerwehr Cursdorf gehört zu den maßgeblichen Trägern eines lebendigen Dorflebens, zuletzt mit dem Aufstellen des Maibaums auf dem Feuerwehrgelände. Der Feuerwehr gehören 21 männliche und sechs weibliche Mitglieder an, ähnlich ist das Geschlechterverhältnis bei der Jugendfeuerwehr mit acht männlichen und drei weiblichen Jugendlichen. Als örtliche Feuerwehr hatten die Cursdorfer im Jahr 2022 einen Kleinbrand und acht Hilfeleistungseinsätze zu bewältigen. Aktuell zur Verfügung für Einsätze sind bisher ein Kleinlöschfahrzeug (KLF Thür) und ein Löschfahrzeug (LF 8), bei denen aber hoher Reparaturaufwand anfällt.

Beschaffungsoffensive des Landkreises bei Feuerwehrtechnik

Insgesamt gibt es im Landkreis eine Beschaffungsoffensive bei der Feuerwehrtechnik für den Einsatz im überörtlichen Bereich. Weil für die kleine Feuerwehr im Cursdorf allein die Kommune zuständig ist, kann der Landkreis hier aber nicht finanziell fördern. Im Rahmen eines Investitionspakets für die Gefahrenabwehr wird so eine ungewöhnlich hohe Anzahl an neuen Feuerwehrfahrzeugen geschafft. Dazu gehören zwei Nachschub-Gerätewagen für die Feuerwehren in Meura und Drognitz, vier unterschiedlich große Tanklöschfahrzeuge für die Feuerwehren in Rudolstadt, Lehesten, Königsee und Oberweißbach und drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge für Großkochberg, Steinsdorf und Rudolstadt.

In Oberweißbach waren im April das neue TLF 3000 und ein Gerätewagen Logistik 2 übergeben worden. Das TLF ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998 und kostet knapp eine halbe Million Euro. Der Logistik-Gerätewagen von 2016 war vom Landkreis ursprünglich für 195 000 Euro für den Logistikzug des Medizinischen Einsatzverbandes des DRK in Rudolstadt angeschafft worden. Eher kleinere Neuanschaffungen von immerhin 20.000 Euro hatte es jüngst zum Beispiel mit Ausstattungen für die Feuerwehren in Saalfeld und Kleingeschwenda gegeben – zum Beispiel ein Nebellöschsystem. red