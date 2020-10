Große Resonanz auf Bürgerbefragung zum Saalfelder Kirchplatz

Die Bürgerbefragung zur Umgestaltung des Saalfelder Kirchplatzes und der Blankenburger Straße hat eine große Resonanz gefunden. Insgesamt fließen die Ideen und Vorstellungen von 230 Saalfeldern in die Auswertung ein, erklärten Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) und der Nachhaltigkeitsmanager der Stadt, David Theobald, am Dienstag vor Journalisten. Bereits am 3. September hatten etwa 40 Bürger bei einem Vor-Ort-Termin erste Vorstellungen über die Umgestaltung kundgetan.

Die Saalfelder wollen „die Begrünung erhalten und ausbauen“

Aus den analog und online abgegeben Fragebögen zog Auswerter Theobald 52 zentrale Anliegen der Saalfelder. Das zentrale Anliegen mit über einhundert Nennungen ist unter dem Stichwort „Begrünung erhalten und ausbauen“ zusammengefasst. „Sitzmobiliar erhalten und erweitern“ und „Blankenburger Straße muss Fußgängerzone bleiben“ folgen auf Platz zwei und drei. Der hohe Stellenwert des Stadtgrüns bei den Saalfeldern motivierte den Bürgermeister zu einer ersten Festlegung: „Ganz klar, an der Linde am Kirchplatz wird festgehalten.“

Ebenso weit oben im Ranking der Bürgerantworten steht an vierter Stelle der Punkt „Geschäfte und Gastronomie (Freisitze) erhalten und ausbauen“. Auf Rang sechs mit etwas weniger als 40 Nennungen folgt der Wunsch nach einem Wasserspiel oder auch Brunnen. Zu den Anliegen mit einer eher geringen Nennungszahlen von um die fünf liegen die Stichworte „Stahlwerkdenkmal weg“ und „Fahrräder in der Blankenburger Straße nur schieben“.

Freilich sind sich die Saalfelder nicht in allen Fragen einig: So votierten über 40 Teilnehmer der Umfrage für eine Neugestaltung der Oberflächen auf Kirchplatz und Blankenburger Straße. Um die zehn Stellungnahmen fasste David Theobald indes unter diesem Stichwort zusammen: „Oberfläche behalten und gesparrtes Geld in andere Projekte investieren“.

Soll auf dem Kirchplatz geparkt werden dürfen?

Krasser wird die Diskrepanz beim Thema Parkplätze auf dem Kirchplatz, auch weil das Feld der Nennungen eng beieinander liegt. Die einen wollen „Parkplätze und Befahrbarkeit nur für Anwohner, Gewerbe, Notfälle“; andere wollen „Kurzzeitparkplätze auf dem Kirchplatz“, wieder andere wollen den Kirchplatz autofrei halten.

Wie Kania ankündigte, werden die Ergebnisse der Bürgerbefragung nun an die Planer des Berliner Büros „Planorama“ weitergeleitet, die nun ausgehend von diesen Bürgerprämissen mehrere Planungsvarianten erarbeiten, die dann wieder mit den Bürgern diskutiert werden - einmal vor Ort und einmal in einem Forum im geschlossenen Raum, wenn die Corona-Pandemie das zulässt. Ein oder auch zwei Varianten müssen sich dann als die Favoriten der Saalfelder herauskristallisieren. Der Bürgermeister versicherte: „Wir werden eine Variante finden, in der sich alle Saalfelder wiederfinden - außer bei den Parkplätzen.“

Sollte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Planungsvarianten kommen schließt Kania eine weitere Bürgerumfrage nicht aus. Das letzte Wort hat am Ende der Saalfelder Stadtrat. Beginnen soll die Umgestaltung „der guten Stube“ Saalfelds, wie Kania den Kirchplatz nennt, in etwa eineinhalb Jahren. Danach folgt der Umbau die Blankenburger Straße. Voraussetzung für die bauliche Umgestaltung in Millionenhöhe ist der Erhalt von Fördermitteln.

Jüngere Saalfelder erscheinen desinteressiert an Saalfeld

Interessant ist, dass bei der Umfrage mehr Frauen als Männer teilgenommen haben. Beim Ausfüllen analoger Fragebögen dominieren die Frauen sogar mit 75 Prozent der Teilnehmer. An der Online-Befragung waren es 55 Prozent Frauen und 42 Prozent Männer. Drei Prozent nutzten die Möglichkeit der Angabe eines dritten Geschlechts. Beim Alter dominierten die Teilnehmer über 48 Jahre, was den Bürgermeister etwas verstimmte: „Daran müssen wir arbeiten, dass sich auch Jüngere mehr für Saalfeld interessieren.“