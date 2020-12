Große Winterfreuden auf der Saalfelder Höhe

Am Mittwoch keine Spur von Schnee in der Saalfelder City. Doch oben, in den Orten der Saalfelder Höhe, bedeckt das kühle Weiß Dächer, Bäume und Hänge komplett. Und so kamen die Winterfreunde zahlreich angefahren, um in Hoheneiche, Reichmannsdorf oder Schmiedefeld den Winter zu suchen. Die Autos tragen Jenaer, Geraer oder Pößnecker Kennzeichen. Ein Paar ist mit ihren beiden Kindern aus dem Saale-Orla-Kreis nach Hoheneiche gekommen. „Weil hier Schnee liegt“, wie der Mann lachend sagt.

Erste Schlittenfahrt im Winter

Ein weiteres Paar ist aus Rudolstadt angereist. Mit dabei sind ihre Kinder, die Zwillingen Luna und Maya. Für sie alle ist es das erste Mal in diesem Winter, dass sie Schlitten fahren. Eingerostet sind die Kufen trotz der langen Rodelpause nicht, denn der Vater hat „die Kufen eingewachst nach dem letzten Winter“.

Indes weiß niemand der Rodelnden, wie der Rodelhang von Hoheneiche heißt. Sie sind offenbar alle von außerhalb und stammen nicht aus dem 29-Einwohner-Dorf. „Diese Rodelhänge haben gar keinen Namen“, vermutet eine Frau. Sie ist aus Pößneck. Volker und Uta aus Gera wissen den Namen des Hanges auch nicht. Dabei kennen sie sich auf der Saalfelder Höhe schon etwas aus: „Das ist auch eine schöne Ecke hier zum Wandern“, sagt Volker. Eine junge Frau – sie ist auch nicht aus Hoheneiche – ruft dem Reporter lachend zu: „Nennen Sie den Hang doch einfach ,Rodelhang mit den vielen Schneemännern!‘“ Und in der Tat, so könnte er heißen. Zumindest im Winter.

An Schnee mangelt es nicht

Auch in Reichmannsdorf ist an diesem Mittwoch Wintergetümmel. Der Sportplatz hundert Meter vor dem Ortseingang kann die Autos der Wintersportler kaum noch aufnehmen. Ein Vater ist mit seinen beiden Kindern aus Pößneck gekommen. Die beiden Mädchen wälzen sich froh im Schnee. Dem Vater ist es recht. Wegen der Corona-Pandemie waren sie alle sehr viel zu Hause; jetzt mussten sie mal raus, „sonst kriegt man ja eine Krise“.

Ein ähnliches Bild bietet der Hang am Sportplatz „Am Rauhügel“ in Schmiedefeld. Zahlreiche Kinder tummeln sich im Schnee. Ihre teils zwei Meter und mehr hohen Schneemänner verraten eines: An Schnee mangelt es hier oben, da, wo Saalfeld am höchsten ist, in diesen Tagen nicht.