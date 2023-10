Großkochberg: "Kneipenrundgang" durch einen Ort, in dem alle Gaststätten dicht sind

Mitglieder des noch jungen Vereins plan zwanzig18 mit Landrat Marko Wolfram (vorn, Dritter von rechts) und Ortsteilbürgermeister Günter Hercher (hinten, Zweiter von rechts) am Goetheplatz in Großkochberg.

Großkochberg Der noch junge Verein "plan zwanzig18" lässt sich immer wieder Neues einfallen - jetzt gab es Geld aus der Ehrenamtsförderung

Mit einem symbolischen Fördermittelscheck aus der Ehrenamtsförderung über 2500 Euro im Gepäck besuchte Landrat Marko Wolfram (SPD) in dieser Woche den Verein „plan zwanzig18“ in Großkochberg. 14 Vereinsmitglieder um Vorstand Bärbel Neckermann, Ursula Schönfelder und Undine Stockmann empfingen den Landrat am Goetheplatz und stellten den jungen Verein vor. Das teilte die Kreisbehörde mit.

Benannt nach der Lage am nur als „Plan“ bekannten Goetheplatz und dem Gründungsjahr 2018, haben die Mitglieder in ihrer kurzen Existenz und trotz Coronapandemie einiges auf die Beine gestellt. Bisher größtes Projekt war die umfangreiche Renovierung der Vereinsräume im historischen Gebäude in der Ortsmitte. Rund 100.000 Euro hat die Erneuerung gekostet. Finanziell zu stemmen war das nur mithilfe der Gemeinde, Eigenmitteln und einer umfangreichen Leader-Förderung. Die ehrenamtlich erbrachte Eigenleistung nicht eingerechnet. Davon zeugt die umfangreiche Bilderschau, die dem Landrat nicht ohne Stolz gezeigt wurde.

Neuer Fußboden für das ehemalige Brauhaus

Denn das ehemalige Brauhaus hielt nach verschiedenen Nutzungen einige Überraschungen für die Helfer bereit. Tischlerei, Tischtennisspieler, Boxer und schließlich Kraftsportler hatten allesamt eigene Ansprüche an die Bausubstanz. So mussten die verschiedenen Fußbodenschichten 60 Zentimeter tief ausgeschachtet werden, bevor ein neuer Estrich eingebracht werden konnte. So ist zwischen Februar 2019 und September 2020 ein echtes Schmuckstück entstanden, das jetzt für verschiedene Anlässe genutzt wird. „Wir wollen vor allem generationsübergreifend aktiv sein“, betont der Vorstand des Vereins.

So gestalten die Vereinsmitglieder unter anderem Seniorennachmittage, Gesangsabende, eine Halloween-Feier und in der Vorweihnachtszeit den „Lichterplan“ mit Blasmusik. Am 3. November steht eine Buchlesung mit Hans Thiers auf dem Programm, dem ehemaligen Leiter der Morduntersuchungskommission des Bezirks Gera.

Baumpatenschaft für die Kirschplantage vergeben

Dabei beschränken sich die Aktivitäten nicht nur auf das neue Domizil. Im Rahmen der Aktion „Großkochberg blüht auf“ wurden Frühblüher im Ort verteilt. Als Jugendprojekt des Vereins konnten mit Hilfe von Natura 2000 und des bekannten Pomologen Hans-Jürgen Mortag die Kirschplantage im Ort rekultiviert, 15 neue Bäume gepflanzt und Baumpatenschaften vergeben werden. Das soll künftig nicht nur schön aussehen und der Natur dienen, das Obst kann zu Marmelade, Saft oder Kuchen verarbeitet und als Einnahmequelle genutzt werden.

Wichtig ist den Mitgliedern, immer wieder neue Veranstaltungen, Aktionen und Projekte zu starten und durchzuführen. „So wird es für uns Ehrenamtliche nicht langweilig“, erklärt eine der Frauen dem Landrat. Dabei beweisen die „Planer“ viel Kreativität. Zuletzt wurde ein „Kneipenrundgang“ organisiert, obwohl aktuell alle Gaststätten in dem Ort geschlossen sind.

900-Jahrfeier des Ortes steht in zwei Jahren an

Ein großes Ereignis wirft schon jetzt seine Schatten voraus: 2025 feiert Großkochberg den 900. Jahrestag der Ersterwähnung. Zusammen mit Kirmesverein, Freibadverein, Sportverein und Feuerwehrverein wollen die Mitglieder des „plan zwanzig18“ wieder einen Beitrag zur Heimatgestaltung leisten.

„Ich freue mich, dass es hier in Großkochberg so ein reges Vereinsleben mit vielen Ehrenamtlichen gibt. Was der Verein in nur fünf Jahren auf die Beine gestellt hat, ist beeindruckend und ein tolles Vorbild. Auf diese Weise wird ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft ermöglicht“, lobte Landrat Marko Wolfram.