Grüne unterstützen bei Landratswahl in Saalfeld-Rudolstadt Marko Wolfram

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen macht sich stark für Marko Wolfram (SPD) – auch als künftigen kompetenten und verantwortungsvollen Landrat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Das geht aus einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung hervor.

„Von den Kandidaten, die zur kommenden Landratswahl antreten, kommt für uns nur er als Führungsperson an der Spitze einer gut funktionierenden Kreisverwaltung in Frage. Diese gute sachorientierte Arbeit hat er gerade in der jetzigen Ausnahmesituation mit seinen Leuten engagiert und angemessen unter Beweis gestellt“, sagt Sebastian Heuchel, grünes Kreistagsmitglied. „Auch in der Bewältigung der Flüchtlingssituation in den Jahren 2015 und 2016, bei Diskussionen über die touristische Entwicklung des Landkreises, zum Beispiel im Schwarzatal oder am Thüringer Meer, in den Verhandlungen zur Zukunft unseres Theaters und der Weiterentwicklung der Thüringen Kliniken hat er einen guten Job gemacht“. Der Landrat habe mit seiner gewissenhaften, unaufgeregten, kommunikativen und lösungsorientierten Arbeitsweise den Landkreis insgesamt auf einen guten Weg gebracht.

„Im Gespräch mit den demokratischen Landratskandidaten hat uns Marko Wolfram auch deswegen überzeugt, weil er wichtige Zukunftsthemen, wie den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die stabile und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unserer Region, Klima- und Ressourcenschutz sowie Integration und Demografie ernst nimmt und engagiert angehen will“, ergänzt Stephanie Erben, grüne Kreisvorsitzende und Stadtratsmitglied in Rudolstadt.