Grünes Band hat jetzt Gebietsbetreuerin vor Ort

Der Wunsch der Gemeinde ist in Erfüllung gegangen: Probstzella ist seit gestern Sitz einer Gebietsbetreuerin für das Grüne Band in Diensten der Stiftung Naturschutz Thüringen. Marika Kächele zählt 54 Lebensjahre, stammt aus dem Probstzellaer Gemeindeteil Großgeschwenda, wo sie auch Ortschronistin ist, und hat gestern ihr frisch renoviertes Büro mit Anschrift Marktstraße 22 bezogen. Ab sofort steht die studierte Agraringenieurin, die sich außerdem ausgebildete Natur- und Landschaftspflegerin nennen darf, hier Touristen wie Einheimischen für Fragen, Tipps und Antworten rund um das Naturmonument zur Verfügung. „Ich betrachte mein Büro als Kommunikationsplattform, Besucher sind mir herzlich willkommen. Die Leute dürfen sich gerne einbringen!“, sagt die Naturfreundin, die nun unbefristet und in Vollzeit eine von insgesamt acht Thüringer Gebietsbetreuern ist. Ihre Stellen wurden neu geschaffen und im Sommer ausgeschrieben.

Neue Wanderungen ab Frühjahr geplant

Kächeles Vorgesetzter ist Dennis Peisker, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz, die den 763 Kilometer langen Thüringer Abschnitt der ehemaligen innerdeutschen Grenze betreut. „Das ist über die Hälfte der gesamten Grenzlänge, was beachtlich ist“, sagt er. Kächeles Abschnitt in den Landkreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt hat etwa 100 Kilometer Länge. „Da gibt es viele Gemeinden und Akteure, wie Thüringenforst, Naturparke, private Waldbesitzer und Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Eine meiner Aufgaben wird sein, mit allen in Verbindung zu treten und zu bleiben, neue Kontakte zu knüpfen, Kooperationen auszubauen und anzustoßen“, sagt sie. Laut Peisker hat sich seine neue Mitarbeiterin gegen „etliche weitere Bewerber“ durchgesetzt. „Wir haben und gegenseitig gefunden. Ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat, gerne draußen unterwegs und unter Menschen.“ Peisker schätzt am Standort Probstzella auch den Aspekt der Erinnerungskultur an die Zeit der Teilung.

Neben administrativen Aufgaben als Schnittstelle zwischen den Akteuren vor Ort und der Stiftungszentrale in Erfurt verstehen beide die Stelle vor allem gestalterisch. So wird eine Aufgabe der Gebietsbetreuer ebenfalls sein, konkrete Veranstaltungen und Projekte anzustoßen. Kächele nennt als Beispiel neue, geführte Wanderungen entlang des Grünen Bandes im Kreisgebiet, „wofür gute Kondition wichtig ist!“ Auch Dennis Peisker wünscht sich „keinen ‘Käseglockennaturschutz’, sondern ein erlebbaren“. Und: „Wichtig ist, an einem Strang zu ziehen“.

Ökologie und Erinnerungskultur nebeneinander

In den kommenden Wochen werden die Betreuer eine Weiterbildung zu Natur- und Landschaftsführern absolvieren; die erste Wanderung könnte ab März, April stattfinden. Aber auch mit der Gemeinde soll zur touristischen Weiterentwicklung zusammengearbeitet werden. So ist laut Peisker denkbar, dass die Dauerausstellung zum Grünen Band von der Stiftung personell unterstützt wird. Sie soll mit Leader-Fördermitteln ab diesem Jahr vom Haus des Volkes in den Grenzbahnhof umziehen.

Laut Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) wurde der Fördermittelantrag Mitte Januar fristgerecht eingereicht und werde in der übernächsten Leader-Mitgliederversammlung beraten. Bei positivem Bescheid könnten die ersten Maßnahmen schon im laufenden Jahr starten. Geplant ist unter anderem ein Aufzug am Gebäude. Die Umsetzung des Ausstellungskonzepts am neuen Ort und die Fertigstellung avisiert Mechtold für kommendes Jahr, eventuell auch 2022.

Früherer Buchladen wiederbelebt

Denkbar ist weiterhin, mit dem jährlichen internationalen Jugendcamp vom BUND Thüringen im Ort zu kooperieren, über das wir im August berichteten. Mechtold zeigt sich „sehr erfreut, dass es mit dem Sitz der Gebietsbetreuerin bei uns geklappt hat“, sagt er. Probstzella sei durch seine Lage „touristisch geradezu prädestiniert“, um Ökologie und Geschichte auf engem Raum erlebbar zu machen. Nun gelte es, gemeinsam mit Kächele, „zu vertiefen, wie man die Besucher des Ortes an die Stellen am Grünen Band leitet, wo man sie hinhaben möchte.“

Marika Kächele sieht neben dem Fremdenverkehr auch die Binnenarbeit. So möchte sie das Grüne Band ebenso unter den Einheimischen bekannter machen und „auch gewisse Vorbehalte, etwa aufseiten der Waldbesitzer abbauen“.

Ihr Arbeitsplatz, den die Wohnungsbau-GmbH Probstzella vermietet, beherbergte bis vor einigen Jahren übrigens die Bücherstube Weise. „Ich habe diesen Ort geliebt, ein wahres Paradies für Bücherfreunde“, sagt sie. Nun ist wieder Leben in das Ladenlokal eingezogen.

ab sofort täglich in der Markstraße 22 in Probstzella. E-Mail: kaechele@stiftung-naturschutz-thueringen.de