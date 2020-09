Das Dorfgemeinschaftshaus in Oberhasel befindet sich im Bereich der Bushaltestelle. Es soll für rund 50.000 Euro einen Sanitäranbau erhalten.

Grünes Licht für Anbau in Oberhasel

Das Dorfgemeinschaftshaus in Oberhasel ist ein ansehnliches Gebäude. Gelegen im Ortskern, in der Nähe zur Bushaltestelle, ein schöner Fachwerkbau mit Saal und vorgelagerter Veranda. Jetzt soll das Objekt im Eigentum der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel einen Anbau mit Sanitäranlagen erhalten. In seiner jüngsten Sitzung im benachbarten Kirchhasel gab der Gemeinderat dafür grünes Licht.