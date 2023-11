Günter Rößig stellt seine Bilder in Saalfeld aus

Saalfeld. Welches außergewöhnliche Fotomotiv ihn besonders inspiriert hat.

Als vor Jahren in Zeigerheim plötzlich eine ganze Wiese in voller Mohnblüte stand, nutze das der Maler Günter Rößig und fotografierte dieses außergewöhnliche Ereignis. „So hat es das dort bisher nie wieder gegeben“, versichert er am Dienstag in der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt. Dort hängen jetzt seine Bilder, alle Öl auf Leinwand gemalt, bis zum 31. Januar 2024 an den Wänden. Unter anderem auch die Mohnblüte neben etlichen Ansichten aus Bad-Blankenburg, Rudolstadt und Saalfeld.

Vom Foto zum Ölgemälde: eine Wiese in voller Mohnblüte Foto: Benjamin Hertel

Rößig wurde 1950 geboren. Er arbeitet und lebt als Maler und Restaurator in Bad Blankenburg. Die Vorbilder Rößigs, der auch Leiter der Malschule „Der kleine Prinz“ ist, sind der Romantiker Caspar David Friedrich sowie Künstler der Weimarer Malschule.