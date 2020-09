Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Günther Müller neu im Gemeinderat

Günther Müller ist seit einer Woche neues Mitglied der vierköpfigen Fraktion Die Linke im Gemeinderat Uhlstädt-Kirchhasel. Er wurde bei der Sitzung am vorigen Donnerstag in Kirchhasel von Bürgermeister Toni Hübler (CDU) verpflichtet.

Müller, der zur Kommunalwahl im Mai vorigen Jahres 88 Wählerstimmen erhalten hatte, rückt für den bisherigen Fraktionschef Frank Dietzel nach, der als gewählter Bürgermeister mit der Annahme der Wahl per Gesetz aus dem Gemeinderat ausschied. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Wahlprüfung durch die Kommunalaufsicht tritt Dietzel sein Amt als Gemeindeoberhaupt am 8. Oktober an.