Gymnasien im Kreis Saalfeld-Rudolstadt vor neuen Herausforderungen

Vor neuen Herausforderungen stehen im nächsten Schuljahr die Gymnasien im Landkreis. Bestätigen sich die Zahlen aus der Anmeldewoche Anfang März, gibt es ab Sommer an den beiden Saalfelder Gymnasien und in Königsee nur noch zwei fünfte Klasse. Die sind dafür aber mit rund 30 Schülern prall gefüllt. „So volle Klassen sind natürlich sportlich“, sagt Thomas Kober, Schulleiter am Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld.

Rundum zufrieden mit der Zahl der Anmeldungen für das fünfte Schuljahr dürfte man nur im Fridericianum Rudolstadt sein, wo 79 Anmeldungen die Prognose des Schulverwaltungsamtes sogar noch übertreffen. Das könnten am Ende locker drei Klassen mit jeweils rund 26 Schülern werden. Am Max-Näder-Gymnasium in Königsee haben sich ebenso wie am Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf 60 Mädchen und Jungen angemeldet, am Böll-Gymnasium 59 - jeweils mit Schülern, die erst noch einen Probeunterricht bestehen müssen.

Ursachensuche hat begonnen

Vor allem am Böll-Gymnasium hatte die Behörde mit deutlich mehr Interesse gerechnet. „Wir haben uns sofort auf die Ursachensuche gemacht. Wahrscheinlich kommen ein sehr schlanker Jahrgang von Viertklässlern und ein nicht so starker Drang aufs Gymnasium zusammen“, sagt der Schulleiter. Dabei habe man bezüglich Angebotsbreite, Präsenz und Projekten ein gutes Gefühl gehabt. „Wir sehen dies aber nicht als Beginn einer Abwärtsspirale“, sagt Kober. Eher sei dies ein Ausrutscher. Im nächsten Jahr gebe es im Kreis Saalfeld-Rudolstadt über 120 Schüler mehr in den vierten Klassen als diesmal. Bei einer Übertrittsquote von 30 Prozent wären dies drei Dutzend mehr Anmeldungen an den Gymnasien. Auch wenn es diesmal nur vier Klassen an beiden Saalfelder Gymnasien seien, stelle sich die Frage: „Wer wünscht sich ein Gymnasium mit 120 Schülern pro Klassenstufe in Saalfeld?“ Es ist eine rhetorische Frage.

Einen möglichen Grund für die abermals sinkenden Anmeldezahlen sieht Thomas Kober aber auch in der wachsenden Konkurrenz durch freie Schulen. „Die Eltern gehen bewusst auf die Suche nach der passenden Schule für ihr Kind“, sagt der Rudolstädter. Das müsse nicht immer ein staatliches Gymnasium sein. Sein Abitur kann man beispielsweise auch an der Friedrich-Adolf-Richter-Schule in Trägerschaft der AWO Rudolstadt machen. Dort zumindest ist man mit den Anmeldezahlen für die künftigen fünften Klassen hochzufrieden.