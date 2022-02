Gymnasium Saalfeld-Gorndorf wirbt kreativ um Nachwuchs

Saalfeld. Elftklässler produziert Videos für die Präsentation.

Auch dieses Schuljahr stehen viele Kinder und Eltern vor der schwierigen Entscheidung, eine weiterführende Schule nach der Grundschulzeit zu finden. Die aktuelle Situation erlaubt es den Bildungseinrichtungen nicht, sich wie gewohnt zu präsentieren.

So muss auch am Erasmus-Reinhold-Gymnasium (ERG) in Gorndorf das beliebte Familienfest ausfallen, Viertklässler können aus Gründen des Infektionsschutzes nicht zum Schnuppern vorbeikommen und an das Projekt „5 für 4“, bei dem Fünftklässler Viertklässlern vom Lernen am ERG erzählen, war ebenfalls nicht zu denken. Um interessierten Kindern und Eltern die pädagogische Arbeit im Haus dennoch näherbringen zu können, hat das Team um Schulleiter Uwe Wolfram viele kreative Ideen verwirklicht. Wie die Schule mitteilt, erhalten zukünftige Gymnasiasten auf der ERG-Internetseite www.erasmus-reinhold-gymnasium.de vielfältige Einblicke in die schulischen Aktivitäten.

So kann man sich beispielsweise im Onlineflyer informieren sowie im aktuellen Imagefilm, der vergangenes Schuljahr mit Silvio Müller vom Bürgerradio SRB produziert wurde, die Klassenlehrer der neuen fünften Klassen kennenlernen. Das Highlight in diesem Schuljahr ist jedoch der „Anmeldecountdown“ in Form eines Wochenkalenders: Jeden Sonntag wird ein neuer Clip auf der Homepage veröffentlicht, der die Zuschauer auf eine kurze Reise ins ERG mitnimmt. So werden neue Fächer kindgerecht erklärt, zu einem Rundgang durch die Schule eingeladen und stellen sich die Arbeitsgemeinschaften in Bild und Ton vor. Alle Videos werden ausschließlich durch Schüler und Lehrer gestaltet. Federführend ist hier das „Schokoteam“ (Schülerorganisationskomitee). Die hervorragende Arbeit von Simon Magin (Kurs 11), der selbstständig die technische Umsetzung der Kurzfilme übernimmt, ist dabei besonders hervorzuheben.

Interessierte sind eingeladen, sich durch die Infos und Angebote zu klicken. Rückfragen können per E-Mail an das Schokoteam gesendet werden. Die entsprechenden Antworten sind im jeweils folgenden Wochenclip zu sehen. Für alle Einsendungen gibt es eine kleine Überraschung.

E-Mail: schoko@erasmus-reinhold-gymnasium.de