Haftstrafen für Automatensprenger-Trio

Welcher Geistesblitz die drei jungen Rudolstädter in der Nacht auf den 15. Dezember 2018 zu der ebenso dämlichen, wie kriminellen und auch überaus gefährlichen Idee veranlasste, in Großhettstedt (Ilm-Kreis) einen Zigarettenautomaten aufzusprengen, was zur Beute von 60 Packungen Zigaretten und gut 2000 Euro Sachschaden am komplett zerstörten Automaten führte, das konnte die Beweisaufnahme beim Jugendschöffengericht Rudolstadt auch am zweiten Tag der Beweisaufnahme nicht klären. Immerhin kam heraus, dass der offenbar recht spontan gefasste Entschluss zur Tat unter nicht unerheblichem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stattfand.

Die im Zuge der Ermittlungen angeordneten Untersuchungshaft hat überdies erhebliche Wirkungen gezeigt. So war der jüngste drei Angeklagten diesmal ernsthaft an einer Änderung seiner zuletzt zu Pessimismus Anlass gebenden Lebensweise interessiert, wie auch dem Jugendgerichtshilfebericht und den Schilderungen seiner aktuellen Betreuerin zu entnehmen war. Auch der zweite Angeklagte, er hatte mit seiner Detailkenntnis und der Zurverfügungstellung illegaler Böller die Sprengung erst ermöglicht, sei von der Haft beeindruckt, so jedenfalls seine Verteidigerin im Plädoyer. Dass letzterer überhaupt als Tatbeteiligter vor Gericht kam, sei dem umfassenden Geständnis und Aufklärungsbeitrag des dritten Angeklagten zu verdanken, betonte dessen Verteidiger und sah im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft dadurch eine Strafrahmenverschiebung als gegeben an. Das hatte die Anklagevertreterin in ihrem Plädoyer, deren Tathergangsschilderung sich alle anderen anschlossen, noch nicht so gesehen und wollte den dritten Angeklagten wegen der Vorstrafen, den Bewährungsversagen und einer weiteren Anklage für zwei Jahre und zehn Monate ohne Bewährung in Haft sehen, den Böllerlieferanten für zwei Jahre auf Bewährung und den heranwachsenden Mitläufer ebenfalls für 15 Monate Jugendhaft auf Bewährung. Einige der zahlreichen Anklagen, so etwa der Diebstahl von Fuchsien aus einem Blumengeschäft, erwiesen sich in der Hauptverhandlung als nicht genügend beweisfest und wurden eingestellt.

Drei Haftstrafen, zwei auf Bewährung

Das Gericht unter Leitung von Richter Andreas Spahn nahm sich ausführlich Zeit zur Beratung, entschied aber letztlich, zu weiten Teilen den Anträgen der Staatsanwaltschaft zu folgen, schwächte die Strafe für den ersten Angeklagten auf 2 Jahre und 4 Monate ab, reduzierte die Strafe für den zweiten (auf Bewährung) auf 1 Jahr und 10 Monate und bestätigte die 15 Monate auf Bewährung für den jüngsten des Trios. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.