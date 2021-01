Technische Störung an der Hohenwarte-Talsperre führt zu Verwirrung und Verärgerung

Seltsamerweise auf den Zentimeter genau scheint seit ein paar Tagen der Pegel in der Hohenwarte-Talsperre stets auf demselben Wert zu verharren: 260,94 Meter über Normalnull weist die Website des Talsperren-Betreibers Vattenfall seit Beginn des neuen Jahres aus.

Normalerweise sind in den großen Speichern der Saale-Kaskade tägliche Änderungen von einigen wenigen bis zu über 30 Zentimetern völlig normal, zumal in der niederschlagsreicheren Wintersaison, für die deshalb eine größere Hochwasser-Reserve als im Sommer vorgehalten wird. Die sollte aktuell in der Hohenwarte-Talsperre sogar noch etwas umfänglicher ausfallen, weil in der Bleiloch-Talsperre wegen der laufenden Arbeiten am Grundablass gerade kein Hochwasser abgefangen werden könnte.

Aber knapp 261 Meter über Normalnull? Das wären rund 45 Meter Luft bis zum Überlauf an der Sperrmauer von Hohenwarte und erheblich mehr, als jede Hochwasser-Reserve vorsieht. Und tatsächlich zeigt ein Spaziergang um Ufer des Stausees ein völlig anderes Bild: Wo nicht Eis es verhindert, schwappt das Wasser bis über die sonstige Wellengrenze hinaus, überspült teils Randbereiche von Liegewiesen und Stege; teils liegen die Verbindungen zwischen Ufer und den Anlege-Pontons von Booten über mehrere Meter unter Wasser.

Des Rätsels Lösung: eine technische Störung. Der Pegel – am Montagmorgen lag er bei rund 302 Meter über Normalnull – werde elektronisch zwar exakt vermessen, jedoch nicht beziehungsweise völlig falsch an die Schnittstelle zur Website übermittelt, erklärt ein Vattenfall-Sprecher. Man arbeite mit Hochdruck am Beseitigen der Störung.

Die mutmaßlich die meisten Menschen mehr oder weniger als Lapsus abtun würden, zumal im Winter es eher unwichtig erscheint, wie weit der Weg bis zum Wasser für Schwimmer oder Angler ist. Trotzdem aber findet sich auf diversen Stausee-Portalen im Internet neben einigen Bildern und Videos von Neujahrs-Anbadern und Uferwanderern auch so mancher zornige Kommentar von Bootsbesitzern, deren Stege eben nicht auf dem Trockenen, sondern nun schon seit Tagen unter Wasser liegen.

Ihren Ärger könne man nachvollziehen, betont der Vattenfall-Sprecher, indes gelte auch weiterhin, dass alle Eigentümer von technischen Anlagen am Ufer selbst dafür verantwortlich seien, diese zu kontrollieren und gegebenenfalls anders zu positionieren. Die Pegelmeldung auf der Vattenfall-Website sei in dieser Hinsicht nur eine Hilfestellung und könne das regelmäßige Überprüfen vor Ort nicht ersetzen.

Gerade im Winter und zeitigem Frühjahr sei der Wasserstand in der Talsperre nun einmal stark in Bewegung; Niederschläge und vor allem eine eventuelle Schneeschmelze in Franken und im Schiefergebirge könnten ihn sogar noch steigen lassen, warnen Experten. Zu empfehlen sei daher auch stets ein Blick auf die Website der Thüringer Hochwasserzentrale. Die vermeldet seit Neujahr ebenfalls weitgehend gleiche Durchflussmengen an den Saale-Pegeln zwischen Blankenstein und Camburg – und zwar übereinstimmend mit der Realität