Handfester Streit in Saalfeld: Frau ließ Fahrrad zurück

Saalfeld. Nach einem Streit und einer möglichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen und die beiden Streitenden.

Nach einem handfesten Streit in Saalfeld sucht die Polizei Zeugen sowie den Mann und die Frau, die sich gestritten hatten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte am Sonntag gegen 21.45 Uhr eine Anwohnerin "Am Vorwerk" eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gemeldet.

Die Frau sei daraufhin zunächst mit einem Fahrrad, anschließend zu Fuß, geflüchtet. Weder vor Ort noch in der Nähe konnten die Polizisten die Geschädigte und den Angreifer finden. Nur das Fahrrad wurde in einem Hauseingang "Am Vorwerk" abgestellt. Nun werden Zeugen sowie der Frau und der Mann gesucht.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden:

lockige rot/-blonde Haare

sehr schlank

bekleidet mit rot/-brauner Jacke und dunkler Hose.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre

160 cm groß und von schlanker Statur

blonde, kurz geschorene Haare

bekleidet mit Jeans und dunklem T-Shirt.

Das sichergestellte Fahrrad steht auf der Dienststelle in Saalfeld. Auch aus diesem Grund wird insbesondere dringend die gesuchte Frau aufgefordert, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

