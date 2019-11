Mellenbach-Glasbach. Thüringische Meisterwege in Geschichten. Dritter Handwerker-Erzählsalon im Thüringer Wald öffnet am 18. November in Schwarzatal seine Türen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handwerker im Schwarzatal berichten aus ihrem Leben

Wer möchte einmal zuhören, wenn die Cursdorfer Porzellanbildhauerin Katin Zorn, die ebenfalls von dort kommende Glasmalerin Kerstin Nagel, der Mellenbach-Glasbacher Zimmerer Stefan Winzer oder sein Schwarzburger Berufskollege Andreas Löffler berichten. Das sind nur vier der Handwerker, die am Montag dem 18. November ab 19 Uhr im Mellenbacher Gemeindezentrum an der Mühlwiese 1 unter dem Motto „Thüringische Meisterwege in Geschichten“ wieder zu einem Erzählsalon im Schwarzatal einladen.

Das Thema der von einem Salonnier moderierten Runde lautet: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ Die Teilnehmer werden von den Höhen und Tiefen ihres beruflichen Werdegangs berichten. Sie erzählen, was sie auf ihrem Weg zum Meister herausforderte, was ihnen besonders glückte oder woran sie scheiterten. Sie schildern, wie sie ihre Arbeitsmaterialien kennen lernten, welche Fehler sie machten und was sie motivierte, weiterzumachen.

Der Handwerker-Erzählsalon ist der vorerst letzte von dreien im Thüringer Wald. Alle Veranstaltungen finden innerhalb des Projekts „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“ statt. Die in den Runden gemeinschaftlich geteilten Erfahrungen werden auf Tonband festgehalten und hinterher von speziell geschulten Autoren der Firma Rohnstock Biografien aufgeschrieben. In Broschüren sowie in zwei Büchern, eines mit thüringischen und eines mit sächsischen Erzählungen, werden die Geschichten schlussendlich kostenlos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – in limitierter Auflage gedruckt sowie als elektronische Fassungen zum beliebigen Herunterladen. Handwerksbetriebe können sich so potenziellen Nachfolgern vorstellen.

Gefördert wird das Erzählprojekt vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte. Die gebürtige Thüringerin Katrin Rohnstock, Initiatorin des Projekts und Entwicklerin des Veranstaltungsformats Erzählsalon, ist überzeugt davon, über das Weitergeben von Erfahrungen junge Menschen fürs Handwerk zu gewinnen.