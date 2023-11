Hannelies Schrodetzki gibt Vorsitz des Seniorenbeirates Rudolstadt ab

Rudolstadt. Auch für den Stadtrat wolle sie im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren, kündigte sie an.

Sie beendete den Bericht des Seniorenbeirates vor dem Stadtrat am Donnerstag mit einer persönlichen Anmerkung. „Ich werde 2024 nicht wieder für den Stadtrat kandidieren und auch nicht mehr für den Vorsitz des Seniorenbeirates zur Verfügung stehen“, so Hannelies Schrodetzki. Sie hat über mehrere Wahlperioden für die Linke dem Stadtrat angehört und 2018 den Vorsitz des Seniorenbeirates übernommen.

In ihrem Bericht des Seniorenbeirates hatte die Rudolstädterin auf zahlreiche Aktivitäten verwiesen. Chortreffen im Frühjahr, Sommerfest in Rema und Modenschau in der Begegnungsstätte waren Veranstaltungen, die auf großen Zuspruch gestoßen sind. Auch die Begegnungen mit Senioren aus der Partnerstadt Bayreuth konnten nach der coronabedingten Pause wieder stattfinden.

Das vom Bad Blankenburger Seniorenbeirat angeregte große Seniorentreffen in der Stadthalle habe man gemeinsam mit dem Saalfelder Seniorenbeirat nicht befürwortet. „Das war für uns eine Nummer zu groß“, so Schrodetzki. Der von Mitgliedern des Seniorenbeirates maßgeblich erarbeitete Seniorenratgeber für Rudolstadt ist noch nicht erschienen. „Er liegt noch zur Abstimmung in der Verwaltung“, sagte sie.

Ein Dauerthema in der Stadt ist die Barrierefreiheit. „Hier wünschen wir uns mehr Mitsprache vor Beginn der Maßnahmen“, so Hannelies Schrodetzki.