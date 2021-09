Harfenvirtuose entfacht Begeisterungsstürme

Rudolstadt/Saalfeld. Zum Saisonstart der Thüringer Symphoniker wurde Musik von Hoffmann, Schumann und Reinecke geboten.

Rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer feierten beim großen Saisonstart der Thüringer Symphoniker den Star des ersten Sinfoniekonzerts, den Harfenisten Joel von Lerber, mit langanhaltendem Applaus und großem Jubel. Musikalisch umrahmt von der Ouvertüre aus E. T. A. Hoffmanns „Das Kreuz an der Ostsee“ und Robert Schumanns vierter Sinfonie interpretierte er hochvirtuos Carl Reineckes Konzert für Harfe und Orchester e-Moll sowie eine Zugabe. Zuvor hatte Chefdirigent Oliver Weder bei seinen Eröffnungsworten betont, wie wichtig solche musikalischen Auszeiten und kontemplativen Momente in dieser schnelllebigen, von Krisen gebeutelten Gegenwart sind. Musik habe hier die besondere Kraft, Brücken zu schlagen und Gegensätze zu überwinden, heißt es in einer Mitteilung der Symphoniker.

