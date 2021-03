Die Zeutscher "Wiedbachspatzen" haben jetzt ihren alten, neuen Kindergarten wieder in Besitz genommen. Eine süße Überraschung für die Belegschaft erhielt Leiterin Sylke Pfeifer (rechts) von Elternsprecherin Maren Jüngling, die eine in Ammelstädt extra für diesen Anlass angefertigte Torte übergab.

Hauptausschuss und Gemeinderat tagen in Kirchhasel

Im Gemeindesaal von Kirchhasel trifft sich am Donnerstag der Bauausschuss und am Dienstag, 16. März, der Gemeinderat von Uhlstädt-Kirchhasel. Dabei wird es um Vorhaben 2021 im Gemeindegebiet und Verwaltungssachen gehen.

Im jüngsten Amtsblatt gab Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) bereits einen Überblick über anstehende Baumaßnahmen. In Oberhasel sei mit dem Bau des Sanitärtraktes begonnen worden. Für den Anbau am Dorfgemeinschaftshaus hatte der Gemeinderat noch 2020 Geld im Vorgriff auf den Haushalt bewilligt.

Beendet bis auf Restarbeiten ist der Umbau des Kindergartens in Zeutsch. Die „Wiedbachspatzen“ haben Anfang des Monats ihr Domizil wieder in Besitz genommen. „Hier kann ich mich nur nochmals bei allen Firmen und Verantwortlichen für ihre Arbeit und Unterstützung bedanken,als es galt, eine komplizierte Angelegenheit schnellstmöglich zu meistern“, so der Bürgermeister.

Im Rahmen der Dorferneuerung wird ab dem Sommer mit dem Bau der Löschwasserzisterne und der Ortsstraße in Naundorf begonnen. Erste Vorgespräche wurden schon geführt, erklärte Dietzel. Die Maßnahme werde etwa ein Jahr dauern.

Der Winter mit viel Schnee im Februar habe in Uhlstädt-Kirchhasel die Grenzen der Winterdienstarbeit aufgezeigt. Durch personelle Engpässe sei die Situation noch verschärft worden. „Auch mit den allerletzten Reserven war ein einigermaßen geregelter Ablauf nicht zu erreichen“, so der Gemeindechef, der sich für die tatkräftige Hilfe vieler Einwohner und die konstruktiven Hinweise aus der Bevölkerung bedankte.