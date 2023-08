Meine Meinung: Hauptsache Leidenschaft

Dominique Lattich über den Segen verschiedener Geschmäcker.

Wie heißt es so schön? Die Geschmäcker sind verschieden. Und zum Glück ist es so! Am Wochenende setzte der Landkreis bis in die hinterste Ecke auf Vielseitigkeit. Das Figurentheater in Lehesten spricht auf der einen Seite des Landkreises eine ganz eigene Welt an, und in Röblitz setzt man auf verschiedene Bands, die unterschiedliche Geschmäcker abdecken sollen.

Kurzum: Jeder kann im Landkreis fündig werden, wenn es darum geht, die Zeit nicht nur auf dem Sofa zu verbringen – was bei den Regenschauern aber auch nicht übel genommen werden sollte. Die ganz Harten aber standen selbst diese durch: Mit Schirm und Regenmantel hielten am Wochenende kulturbegeisterte Menschen den Laden am Laufen, was letztlich auch für die Akteure ein Segen und eine hohe Form der Anerkennung ist. Nicht selten nämlich steckt die meiste Zeit in der Vorbereitung, die dann nicht umsonst oder nur für ein kleines Publikum war.

Der Sommer hat noch Überraschungen für uns parat, für jeden Geschmack, versprochen! Regenschirm raus und los – so glücklich wie bei „Singin’ in the rain“.