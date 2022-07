Haus der Diakonie in Saalfeld leuchtet von innen

Saalfeld Seniorenwohnungen und Pflege-WG Haus Franziskus feiern zehnten Geburtstag

So mancher war zur Feier anlässlich zehn Jahre Haus der Diakonie in Saalfeld überrascht, wie schnell die Zeit vergangenen ist. Die Bilder von der Eröffnung zeigen Veränderungen in den Gesichtern von Bewohnern, Tagesgästen, Pflegepersonal, Hausmeistern und Freunden.

„Am 8. Juni 2012 wurde Einweihung im Haus der Diakonie gefeiert. Ziel war es, ein diakonisches Zentrum in der Stadtmitte zu schaffen und das ist gelungen. Die Einrichtungen sind gut vernetzt und in der Stadt als Hilfsangebot bekannt“, sagte Ingrid Uhlmann von der Kirchenkreissozialarbeit und eine gute Seele des Hauses. Sie ist Ansprechpartnerin und manchmal Feuerwehr, zum Beispiel, wenn schnell Hilfe nötig ist. Sie war es auch, die gemeinsam mit Veronika Fleck, Ansprechpartnerin für die Altenhilfe-Angebote, zum Fest geladen und alles vorbereitet hatte.

Mieter aus dem Seniorenwohnen in der Brudergasse 16, Bewohner der Seniorenwohngemeinschaft im Haus Franziskus und Tagesgäste haben gemeinsam gefeiert. So zum Beispiel Renate Reiß und Berta Häckel. Sie waren 2012 zusammen mit ihren Ehemännern in die modernen, hellen Wohnungen eingezogen. Damals war noch keine Hilfe nötig. Die Senioren sind zu einer guten Gemeinschaft gewachsen, haben im Versammlungsraum gefeiert und die Angebote in der Stadt genutzt.

Nun ist Berta Häckel allein, ihr Mann Erich ist bereits 2013 verstorben. Sie, 90 Jahre alt, braucht mittlerweile die Unterstützung der Sozialstation, besucht dreimal wöchentlich die Tagespflege und erhält Hilfe, wenn diese nötig ist. „Unser Vorteil ist, dass wir verschiedene Akteure mit hoher Fachlichkeit haben, die gut vernetzt sind. Unterstützung kann schnell kommen und wir stehen in engem Kontakt zu Angehörigen“, sagt Veronika Fleck. Nach der Andacht von Pfarrer Christian Sparsbrod wurden Bilder angesehen, es gab Kaffee und Kuchen, Musik und Tanz und viel zu erzählen.