So soll der Anbau aussehen, der im nächsten Jahr an der Grundschule Uhlstädt geplant ist. Der Förderbescheid über rund 1,5 Millionen Euro ging am Dienstag im Saalfelder Landratsamt ein.

Haushalt Saalfeld-Rudolstadt: Politischer Wille in Zahlen

„Der Haushaltsplan des Landkreises ist der in Zahlen ausgedrückte politische Wille des Kreistages“, zitierte sich Kreiskämmerer Ulf Ryschka - passend ausgestattet mit Dollarkrawatte - am Dienstagabend im Speisesaal der Thüringen-Kliniken in Saalfeld selbst. Drei Stunden nach seiner Haushaltseinbringungsrede gönnte er sich im heimischen Kahla einen schottischen Whisky. Ein paar Stunden Schlaf und ein paar Kilometer Fahrt später reichte Ryschka höchstpersönlich den frisch beschlossenen Etat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für 2020 im Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar ein.

Zuvor erntete er im Kreistag für die Arbeit seiner Kämmerei und der gesamten Verwaltung Lob aus allen Fraktionen ein. Wolfgang Wehr erwähnte für die CDU die hohen Belastungen für die finanzschwächeren Kommunen im Landkreis durch die Kreisumlage, die zwar erstmals nach Jahren im Hebesatz sank, in der Summe aber gestiegen ist. Dies hat mit den steigenden Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden zu tun, deren Finanzkraft so Stück für Stück stärker wird. Am Ende sei ein Kompromiss herausgekommen, den man mittragen könne, so der Gräfenthaler Bürgermeister. Nötig sei es, immer wieder eine bessere Finanzausstattung beim Land anzumahnen. Dazu gehöre auch, „Druck machen auf die Vertreter der eigenen Parteien im Land“. AfD-Fraktion stimmt geschlossen gegen den Etat Brunhilde Nauer (AfD) dankte ebenfalls für „die konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung“ und erklärte: „Notwendige freiwillige Ausgaben konnten nicht ausreichend berücksichtigt werden, weil wir Pflichtaufgaben finanzieren müssen und personelle Ressourcen binden“. Am Ende stimmten die zehn Mitglieder AfD ebenso wie Ex-Landrat Werner Thomas (CDU) gegen den Etat, alle anderen 34 Kreistagsmitglieder dafür. Für die Fraktion SPD/Grüne/BI wies deren Vorsitzender Robert Geheeb zum einen auf den frühen Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses hin, der „das Verdienst von vielen“ sei, erwähnte aber auch, dass der Landkreis ganz nebenbei seine Schulden im Vergleich zum Jahr 2009 annähernd halbiert habe. Es sei erwähnenswert, dass man sich Theater, Museen und Musikschulen leiste, Dinge, die das Salz in der Suppe seien und „uns positiv von anderen Landkreisen unterscheiden“, so der Leutenberger. Auch Jörg Reichl (BfR), Klaus Biedermann (Linke) und Henry Götze (FDP) signalisierten für ihre Fraktionen Zustimmung zu einem ausgeglichenen Etat, der im nächsten Jahr Einnahmen und Ausgaben von mehr als 177 Millionen Euro vorsieht. Zahlen und Fakten Das Gesamtvolumen von 177 Millionen Euro liegt um acht Millionen Euro über dem Haushalt für 2019. Die Mehrausgaben entfallen vor allem auf Soziales, wofür mehr als 72 Millionen Euro ausgegeben werden. Während die Zahl der Hartz-IV-Empfänger weiter gesunken ist, stiegen die Kosten für Heimerziehung und Eingliederungshilfen stark an. Die Personalausgaben steigen 2020 um 1,85 Millionen auf gut 35 Millionen Euro an. Zwei Drittel des Anstiegs entfallen auf neue Stellen, ein Drittel auf lineare Entgeltsteigerungen. Für den öffentlichen Personennahverkehr, einschließlich Schülerbeförderung zahlt der Kreis 6,5 Millionen Euro, 800.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Ursächlich sind hier die Tarifentwicklungen beim Personal und die Kraftstoffpreise. Größter Einzelposten bei den Investitionen ist der Breitbandausbau, der im nächsten Jahr nun endlich beginnen soll. Dafür stehen von Bund, Land und Kommunen knapp 21 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Schulen sind Investitionen von 4,8 Millionen Euro geplant. Größte Einzelmaßnahme ist hier mit fast zwei Millionen Euro der Erweiterungsbau der Grundschule Uhlstädt. 2,9 Millionen Euro sollen im nächsten Jahr in den Bau von Kreisstraßen fließen. Fast die Hälfte des Betrages geht für die K 166 Leutenberg - Steinsdorf drauf. Außerdem im Plan sind hier die Brücke im Zuge der K 146 in Marktgölitz und die K 128 Quittelsdorf - Böhlscheiben.