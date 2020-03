Haushalt und Neuausschreibung für VG-Vorsitz im Schwarzatal

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwarzatal hat bei einer Versammlung am Dienstagabend im Sitzendorfer Standesamt wichtige Beschlüsse für die Zukunft gefasst. Dazugehören VG-Haushalt, Investitionsplan und eine leicht veränderte Ausschreibung, mit der abermals ein hauptamtlicher Gemeinschaftsvorsitzender gesucht werden soll.

Die Sitzung sei in einer unaufgeregten und konstruktiven Atmosphäre verlaufen, sagte Anja Schwabe, die von der Kommunalaufsicht des Landkreises mit der übergangsweisen Leitung der VG beauftragt wurde. Von 25 stimmberechtigten Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung seien 22 anwesend gewesen, der Rest entschuldigt. Die Beschlüsse seien mit klaren Mehrheiten gefasst worden. „Kampfabstimmungen gab es diesmal nicht“, so Anja Schwabe.

Wohnsitz in der VG für künftigen Chef „wünschenswert“

Modifiziert wurde die Ausschreibung für einen hauptamtlichen VG-Chef, der nun eine mehrjährige Leitungstätigkeit nachweisen muss und auch eine Funktion als Amtsleiter übernehmen soll. In der vorherigen Ausschreibung, bei der man keinen geeigneten Bewerber gefunden hatte, hieß es noch, er solle das Hauptamt leiten. Ein Wohnsitz in einem der VG-Orte, der bisher „erwartet“ wurde, ist nun nur noch „wünschenswert“. Dafür erfolgt die Vergütung des Spitzenbeamten mit der Besoldungsgruppe A 15 statt A 14, was das Ergebnis einer Gesetzesänderung sei, so Schwabe. Eine ähnlich hohe Besoldung erhalten beispielsweise Lehrer an Gymnasien und Amtsleiter im Landratsamt.

Ohne größere Diskussionen beschloss die VG-Versammlung den Haushalt für das laufende Jahr und den Investitionsplan für die Jahre 2019 bis 2023. Auch die Auseinandersetzungsvereinbarung zur Abwicklung der beiden früheren VGen Mittleres Schwarzatal und Bergbahnregion/Schwarzatal fand mehrheitlich Zustimmung.