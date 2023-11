Haushalt und Wahlen: Bürgermeister im Kreis Saalfeld-Rudolstadt blicken auf 2024

Saalfeld Bei Dienstberatung im Landratsamt werden mit Vertretern der Kreisverwaltung komplexe Themen erörtert

Bei einer Dienstberatung mit fast allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nutzte Landrat Marko Wolfram zusammen mit Kämmerer Robert Geheeb (beide SPD) vorige Woche die Gelegenheit, um die Bürgermeister über den aktuellen Stand des Kreishaushalts 2024 zu informieren.

Beim aktuellen Diskussionsstand weist der Haushalt noch ein Defizit von fast 14 Millionen Euro auf. „Unser Ziel ist es, bei den weiteren Planungen die Kreisumlage, die letztes Jahr bei 39,2 Prozent lag, auf 38,132 Prozent abzusenken, um die Gemeinden dadurch zu entlasten“, betonte der Landrat.

Drängendes Problem Kindergarten-Finanzierung

Dringenden Handlungsbedarf sehen die Bürgermeister in der Finanzierung der Kindergärten. Durch das geplante dritte beitragsfreie Kindergartenjahr in Thüringen brechen den Kommunen Einnahmen weg, zugleich steigen die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen weiter. Mit dem Kostendeckel seitens des Landes gehe die Schere zwischen Kosten und Einnahmen weiter auseinander. Die Teilnehmer an der Beratung verständigten sich darauf, schnellstmöglich eine gemeinsame Initiative zu starten, um das Problem ans Land Thüringen. „Wir ziehen hier alle an einem Strang“, so der Landrat.

Große Aufmerksamkeit erhielt der Leiter der Kommunalaufsicht, Markus Machelett, für seine Ausführungen über die neue Thüringer Bekanntmachungsverordnung und die neue Thüringer Kommunalwahlordnung. Denn damit ergeben sich künftig Möglichkeiten, die Bekanntmachungen alternativ zum gedruckten Amtsblatt entweder ausschließlich elektronisch zu veröffentlichen. Damit seien allerdings erhebliche Pflichten verbunden.

Bis zu fünf Urnengänge im nächsten Jahr

Die Herausforderungen für das Wahljahr 2024 erläuterten Machelett und Fachbereichsleiter Olaf Neugärtner, der die Aufgaben des Kreiswahlleiters übernehmen wird. Ihm zur Seite steht Teresa Wohl als stellvertretende Kreiswahlleiterin, die für die Kommunen als Hautpansprechpartnerin zur Verfügung stehen wird.

Bisher ist erst der Wahltermin für die Europawahl am 9. Juni festgelegt, für die Kommunalwahlen und die Landtagswahlen sind die Termine 26. Mai und 1. September vorgegeben. Daneben stehen im Landkreis sieben Bürgermeisterwahlen sowie einige Wahlen von Ortsteilräten an.