Hausnummern als Adventskalender in Hohenwarte

Lothar Diesing (links) und Peter Herzer legen letzte Hand an ihr Hausnummer-Kunstwerk in Hohenwarte.

Lothar Diesing und Peter Herzer legen letzte Hand an ihr Hausnummer-16-Kunstwerk in Hohenwarte. Weil der übliche Weihnachtsmarkt ausfallen muss, hatte die Gemeindeverwaltung dazu aufgerufen, die 24 Häuser in der Preßwitzer Straße als Adventskalender zu gestalten, indem die Hausnummern an oder vor den Gebäuden oder gar auf dem Dach zum Strahlen gebracht werden.

Ob Kugel-Kunstwerk, Riesen-Gesteck mit Kerzen und Schleifen oder wintersportlicher Ruprecht-Parcours – offensichtlich wurde die Idee von den Anwohnern gern aufgenommen.

„Die Leute sind froh, beim Basteln endlich mal so etwas wie vorweihnachtliche Normalität zu erleben“, kommentiert Bürgermeister Manfred Drieling. Die Gemeindeverwaltung selbst glänzte mit der aus Glühbirnen gebauten Nummer 3.