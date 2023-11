Die Sonneberger Straße in Saalfeld ist seit dieser Woche im Abschnitt zwischen Einmündung Dürerstraße und Ampelkreuzung halbseitig gesperrt. Hier finden nach einer Havarie Bauarbeiten statt.

Havarien und Weihnachtsmärkte sorgen für Sperrungen in Saalfeld

Saalfeld Baustelle in der Sonneberger Straße soll fast bis Heiligabend für Einschränkungen sorgen

Die Weihnachtsmärkte in Saalfeld und Volkammsdorf sowie diverse Havarien an Leitungen im Erdreich sorgen in den nächsten Tagen und Wochen für Einschränkungen. Das geht aus den Informationen der Stadtverwaltung Saalfeld über aktuelle Straßensperrungen hervor.

Bis 23. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Sonneberger Straße im Abschnitt zwischen Einmündung Albrecht-Dürer-Straße und Ampelkreuzung Gutenbergstraße/Reinhardtstraße. In Fahrtrichtung Ampelkreuzung Gutenbergstraße/Reinhardtstraße ist eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, in der Gegenrichtung ist die Straße voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung sowie Neuverlegung der Stromleitung i.A. der Saalfelder Energienetze GmbH. Eine Umleitung ist innerörtlich ausgewiesen.

Eiszauber und Weihnachtsmarkt in Startlöchern

Im Zeitraum vom 27. November bis 22. Dezember sowie am 10. Januar, 7 bis 17 Uhr muss die Straße vor dem Rathaus voll gesperrt werden. Grund sind der Saalfelder Weihnachtsmarkt sowie der Saalfelder Eiszauber.

Im Zeitraum vom 12. bis 18. Dezember kommt es zu Einschränkungen in Volksmannsdorf. Die Ortsdurchfahrt muss aufgrund des Weihnachtsmarktes voll gesperrt werden. Eine innerörtliche Umfahrung des Sperrbereiches ist möglich.

Bis 25. November kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Jacob-Grimm-Straße“. Die Straße ist in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH.

Pioniersteg noch bis zum Nikolaustag gesperrt

Bis 30. November sind die Straße „Thomas-Mann-Straße“ und der Einmündungsbereich „James-von-Moltke-Straße“ voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs.

Bis 6. Dezember ist die Fußgängerbrücke „Pioniersteg“ gesperrt. Grund sind Abriss und Neubau der Brücke. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.