Heidecksburg kommt an die Datenautobahn

Rudolstadt. In Rudolstadt geht der Breitbandausbau voran.

Für eine stabile Versorgung mit Erdgas verlegte die EVR in der Schloßstraße in Rudolstadt neue Niederdruckgasleitungen. Zudem wurde durch die Einbringung von Lehrrohren die Grundlage für leistungsfähige Breitbandanschlüsse geschaffen. In den kommenden Tagen sollen die Glasfaserkabel eingeblasen werden. Auch das Schloss Heidecksburg wird zukünftig von einem schnellen Internet profitieren – die Voraussetzungen hierfür sind im Zuge der Baumaßnahme geschaffen worden.

Eine weitere Baumaßnahme soll ebenfalls jetzt abgeschlossen werden. In der Debrastraße wurden die Niederdruckgasleitungen, die Mittelspannungskabel und die Trinkwasserleitungen des ZWA im Zusammenhang mit den Brückensanierungsarbeiten bereits umverlegt – letzte Hausanschlussarbeiten sind derzeitig in finaler Arbeit. Die neuen Leitungen führen jetzt unter der Rinne entlang.

Ende September 2021 ist in der Zeigerheimer Straße eine weitere Baumaßnahme geplant. Erneuert werden sollen neben den Niederdruckgasleitungen ebenfalls die Hausanschlüsse.

