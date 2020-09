Heilsberg. Nach zehn Jahren: Orgelweihe in Heilsberg nach Coronaregeln

Am Festgottesdienst zur Einweihung der restaurierten Schulzeorgel kamen gestern 120 Gottesdienstbesucher in die St. Bonifatiuskirche in die 200-Seelen-Gemeinde. Insgesamt kostete die Erneuerung der Orgel 160.000 Euro.