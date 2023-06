Katrin Solcher, Mitarbeiterin im Besucherbergwerk, hatte auf dem Boden des ehemaligen Betriebsgebäudes diese Fotos von bergmännischer Arbeit in den Gruben und Schächten der Region entdeckt. Jetzt bedecken sie eine Wand im künftigen Besucher-Aufenthaltsraum und gewähren so authentische Einblicke in die jüngere Bergbaugeschichte um Kamsdorf und Könitz.