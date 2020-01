Steigende Besucherzahlen im Gräfenthaler Heimatmuseum

In der kalten Jahreszeit kommen sich die Innentemperatur im „Georgstift“ und Außentemperatur öfters mal reichlich nahe. Seit Ende Oktober ruht das Gräfenthaler Grenz- und Heimatmuseum in dem ehemaligen Kindergarten ungeheizt in seiner fünfmonatigen Winterpause. Rund 300 Besucher kamen im Jahr 2019, ganze 100 mehr als noch 2018. „Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, vor allem, da wir nicht das ganze Jahr über geöffnet sind“, sagt Henry Bechtold, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins „Pappenheimer“, der das Museum ehrenamtlich betreibt. Ein ganzes Drittel mehr zahlende Gäste, wie kommts?

„Das dürfte vor allem an unserer aktuellen Sonderausstellung rund um die DDR-Zeit und Grenzöffnung in und um Gräfenthal liegen“, sagt Bechtold. Mit der Saisoneröffnung Ende April 2019 öffnete auch die neue Exposition im Obergeschoss ihre Pforten.

Wendeausstellung noch bis Jahresende

Die DDR-Ausstellung gibt einen Überblick über das Militär-, Zoll-, Post- und Fernmeldewesen in der DDR mit Schwerpunkt auf dem Grenzgebiet. Schaufensterpuppen tragen Originaluniformen von Grenztruppen, GST, NVA und Reichsbahnschaffnern inklusive Mützen und Schulterabzeichen, die den genauen Dienstrang verraten.

Bechtold zeigt auf den üppig ausstaffierten Dress eines ranghohen DDR-Zollbeschäftigten, einige Schritte weiter steht das Westpendant. Die Uniformen stammen teils aus dem eigenen Bestand der Pappenheimer und teils von Museumsfreund Günther Jäkel, der die Arbeit der Pappenheimer seit Jahren unterstützt.

Neben Infos zu den vorgenannten Institutionen erhält der Betrachter auch Einblick in die spannungsgeladenen Tage im Herbst 1989, sieht reproduzierte Fotos von gutbesuchten Stadtverordnetenversammlungen mit immer offeneren Diskussionen sowie Zeitungsausschnitte aus Ost und West.

So hatten die Neue Presse aus Coburg und der Fränkische Tag bereits kurz nach dem Fall der innerdeutschen Grenze eigene Thüringenseiten lanciert. „Wie immer ist uns es sehr wichtig, die damalige Zeit und unsere Geschichte ausgewogen darzustellen“, sagt Bechtold mit Blick auf Vorwürfe der Verklärung, die es in seltenen Fällen durchaus gebe.

Sedansäule auf oberem Markt wird restauriert

Fotowände zeigen die Öffnungen der örtlichen Grenzübergänge, wie nach Lauenstein, bei Lichtenhain und Richtung Tettau. „Hier gilt unser Dank Siegfried Scheidig und Hans-Henry Fink, die uns ihre Privataufnahmen zur Verfügung gestellt haben“, sagt Henry Bechtold. Geplant ist, die Ausstellung mindestens noch dieses Jahr stehen zu lassen, gegebenenfalls könnte sie auch dauerhaft bleiben. „Aber die Platzfrage…“, sagt Bechtold. Es gibt mehr zu zeigen, als Räume vorhanden sind.

Die ursprünglich für 2019 geplante Schau über den Gräfenthaler Haushaltsgerätehersteller Fehko ist derweil nicht vom Tisch: „Wir wollten aber passend zur Aufmerksamkeit rund um Grenzöffnungs- und Wiedervereinigungsjubiläum lieber erstmal auf diese Ausstellung setzen“, so Bechtold. „Aber warum nicht nächstes Jahr?“

Bevor voraussichtlich am 26. April die Museumssaison im Georgstift wieder beginnt, gibt es bereits am 12. März einen Vortrag zum Thema „75 Jahre Kriegsende in Gräfenthal“ in der Vortragsreihe „Warme Stube“. Beginn an jenem Donnerstag ist 14.30 Uhr, Veranstaltungsort wie üblich die Awo-Begegnungsstätte unweit des Georgstifts.

Und auch für den Tag des offenen Denkmals im September haben die Pappenheimer schon Pläne. Das Denkmal an die Schlacht von Sedan im Deutsch-Französischen Krieg 1870 auf dem oberen Markt soll restauriert und am Denkmaltag offiziell übergeben werden. Zunächst steht aber die Jahreshauptversammlung kommende Woche an, auf der der genaue Fahrplan für 2020 besprochen wird.

www.grenz-und-heimatmuseum-graefenthal.de