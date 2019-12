Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heitere Weihnachtsklänge in Mörla

Am dritten Adventswochenende wurde in Mörla die Vorweihnachtszeit mit zwei Höhepunkten offiziell eingeläutet. Am liebevoll geschmückten Kirchplatz herrschte am Samstag zu Glühwein, Bratwurst und selbstgebackenen Leckereien eine ausgelassenen Stimmung. In der Kirche sangen Jung und Alt gemeinsam zu Akkordeon- und Gitarrenklängen Weihnachtslieder. Danach wurden alle Kinder von der Weihnachtsfrau mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht und zu einem Laternenumzug abgeholt.

Am Sonntag gab es beim traditionellen „Weihnachtskaffee für Rentner“ für alle eine große Überraschung. Zum ersten Mal hatten sich die Jüngsten aus dem Rudolstädter Ortsteil zusammengeschlossen, um den Ältesten eine Freude zu bereiten. Unter der Leitung von Alexandra Berg gab es stimmungsvolle Lieder, kurzweilige Weihnachtsrätsel und Geschichten.