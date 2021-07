Helfer aus der Region sind wieder zurück

Der Katastrophenschutz-Einsatzzug mit 28 Feuerwehrleuten aus dem Landkreis und sechs Fahrzeugen kam am Samstag wieder wohlbehalten in Saalfeld an. Empfangen wurden sie vom CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (vorne links) und Kreisbrandinspektor Jens Keppel (daneben).