Herausforderung für 1700 ABC-Schützen in Südostthüringen: Sicher zur Schule und nach Hause

Saalfeld Das Nahverkehrsunternehmen setzt sich für Schulwegsicherheit ein und hat verschiedene konkrete Angebote

Für rund 1700 ABC- Schützen aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla beginnt in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt. Viele neue Eindrücke stürmen auf die Schulanfänger ein. Meist bewegen sie sich zum ersten Mal aktiv und selbstständig im Straßenverkehr. "Gerade Erstklässlern ist der Schulweg oft noch nicht ausreichend vertraut", heißt es in einer Mitteilung der Kombus. Bei dieser völlig neuen Herausforderung können Gefahrenmomente nicht immer ausgeschlossen werden. Ob ein Kind gerade eingeschult wird oder zu einer weiterführenden Schule wechselt, ob beim kurzen Fußweg zur Schule um die Ecke, für die Fahrt mit dem Rad, dem Bus oder im Auto der Eltern - sichere Verkehrswege und zuverlässige Beförderungsmöglichkeiten seien immer besonders wichtig.

Rund 4500 Schüler nutzen regelmäßig den Schulbus

Viele Schulwege können aufgrund der Entfernung von zu Hause zur Bildungseinrichtung nur mit dem Bus zurückgelegt werden. Etwa 45 Prozent der über 10.000 Schüler in beiden Landkreisen nutzen die Busse der Kombus für den Weg zur Schule. Das Nahverkehrsunternehmen möchte sie rechtzeitig mit dem für die Schülerbeförderung sicherstem Verkehrsmittel vertraut machen. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir bei der Schülerbeförderung übernehmen“ sagt Kombus-Geschäftsführer Bert Hamm. „Sicher zur Schule und sicher nach Hause heißt bei uns das Motto für zahlreiche Aktivitäten rund um die Schulweg- und Schulbussicherheit. Speziell für alle Erstklässler stellen wir jährlich ein buntes Sicherheitspaket zusammen, das den Schulneulingen und ihren Eltern hilft, Gefahrensituationen zu erkennen und zu vermeiden.“

Zum Paket gehören eine kindgerechte Informationsbroschüre, ein Malheft und ein Stundenplan mit zehn Schulbus- und Schulwegregeln, ein kleines Anschreiben für die Eltern sowie ein Reflex-Clack-Armband samt Schnürsenkel- und Reißverschlussreflektor zur besseren Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Betriebsleiter und Fahrmeister der jeweiligen Kombus-Niederlassungen verteilen die Geschenke in den Schulen.

Was beim Bus fahren richtig und wichtig ist, lernen Kindergarten- und Grundschulkinder auch in der Busschule. Bei diesem individuellen und kostenlosen Training vermitteln ausgebildete Kombus-Mitarbeiter den Kindern auf spielerische Art und Weise und mit praktischen Übungen wichtige Verhaltensregeln an der Haltestelle, im Bus und auf dem Schulweg. Busschulen können auf den Betriebshöfen der Kombus und auch direkt in den Einrichtungen durchgeführt werden.

Werkstatt sorgt für allzeit sichere Fahrzeuge

Sicherer Schulweg und sichere Fahrzeuge müssen eine Einheit bilden. Die Mitarbeiter der Werkstätten führen deshalb vierteljährlich Sicherheitsprüfungen sowie alle vorgeschriebenen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch, um die Sicherheit auf dem täglichen Schulweg zu garantieren. „Wir fahren die Schulkinder nur mit Fahrzeugen, die alle Sicherheits- und Ausrüstungsvorschriften erfüllen“, sagt der Werkstattleiter der Kombus, Hagen Schröter. „Neben den üblichen Sicherheitseinrichtungen wie Bremsen, Feuerlöscher, Beleuchtung oder Reifen achten wir besonders auf die spezifischen Bedürfnisse der kleinen Fahrgäste, wie z.B. Haltegriffe in kindgerechter Höhe oder entsprechend angebrachte Rückspiegel gegen den „Toten Winkel“ im Einstiegsbereich.“

Nicht zuletzt schult das Unternehmen seine Fahrerinnen und Fahrer auch regelmäßig mit speziellen Fahrsicherheitstrainings zum schnellen und richtigen Reagieren in Gefahrensituationen.

Anfragen zu Busschulen für Kindergärten und Grundschulen werden gern am Kombus- Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999 entgegengenommen.