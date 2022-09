Herbstmarkt: Ein Fest rund um die dicken Dinger von Birkigt

Joannis Höllein klopft mit der Faust an einen Riesenkürbis der Sorte "Atlantic Giant", mit dem der Züchter aus Birkigt an der Europameisterschaft in Ludwigsburg teilnehmen will.

Birkigt. Herbstmarkt mit Kinderflohmarkt und Unterhaltung am Sonntag, 2. Oktober.

Joannis Höllein schlägt die Faust auf den orangefarbenen Boliden. „Der klingt sehr fest. Und bei der Größe könnte er so etwa 280 Kilo auf die Waage bringen, also der schwerste sein in diesem Jahr.“ 13 solcher Riesenkürbisse ragen noch aus dem Feld bei Birkigt, dazu kommen noch der 600-Kilo-Sieger beim jüngsten Wettwiegen an der Gasmaschinenzentrale und diverse kleinere Kürbisse. Macht zusammen rund zwei Tonnen – wahrscheinlich genug für einen bunten Herbstmarkt direkt am Feld hinter dem Gemeindehaus.

Zum Markttreiben laden auf Sonntag, 2. Oktober, ab 14 Uhr die Hobby-Gemüsezüchter Höllein, Stephan Höhn und Ingo Kögler ein, die mit Unterstützung zahlreicher Helfer den herbstlichen Höhepunkt organisieren. Es wird einen Kinderflohmarkt und Unterhaltung für die Kleinen geben, Bastel-Angebote mit Zucchini und Mais. Die Landfrauen warten mit Kuchen und Kaffee auf, der Sportverein wird grillen. Zu erwerben gibt es unter anderem diverse Chutneys und Marmeladen. Im Mittelpunkt aber stehen die Kürbisse, als Bowle, als Rohware im Ganzen wie auch stückweise zum „Herbstmarkt-Spezialpreis“, wie die Organisatoren versprechen. Und was nicht verkauft wird, geht als Spende an die Tafeln in Saalfeld und Pößneck. Bis auf eben jenen Riesenkürbis, den Höllein soeben für den wohl schwersten befand. Mit diesem Prachtstück der Sorte „Atlantic Giant“ will der Züchter bei der Europameisterschaft in Ludwigsburg antreten. Eigentlich hatte Höllein die Saison schon abgeschrieben: Zu trocken war der Sommer. Umso erstaunlicher nun für Höllein sei das Turbo-Wachstum der Kürbisse in den letzten Wochen – und ein Grund mehr zum Feiern.