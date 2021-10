Herbstmarkt in Oberweißbach mit Feuerwerk am Sonnabend

Oberweißbach. 23 Händler haben sich angekündigt

Sie hatten bereits den Historischen Markt am Fröbelturm im Juni dieses Jahres ins Leben gerufen. Nun haben sie es wieder getan: Familie Neupert vom Waldimbiss und Familie Köhler vom Wikingerclan der Eiswölfe laden zum Herbstmarkt am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 18 Uhr ein.

Wie Anita Neupert sagt, will man den Besuchern mit dem Markt einfach noch etwas bieten, bevor es Weihnachten wird. Damit verbunden bieten die 23 Händler eine Menge Anregungen für das schönste Fest des Jahres mit überwiegend handwerklichen Produkten. Auf dem Kirchberg geht es natürlich nicht allein darum, sondern den Gästen soll noch viel mehr geboten werden. Vor allem hat man sich bei der Versorgung neben Kaffee und Kuchen um Spezialitäten von Wild und aus der Straußenfarm gekümmert. Genauso haben die Gastgeber auch an die Kinder gedacht, die sich über Waffeln und schokolierten Früchten freuen dürfen. Unter den kalten und heißen Getränken dürfen die Marktbesucher außerdem auf Cocktails an der „Wunderbar“ hoffen. „Wir haben an alle, Groß und Klein, gedacht“, sagt Anita Neupert.

Zum Finale gibt es am Samstagabend um 18 Uhr einen Fackel- und Lampionumzug und der Herbstmarkt wird mit einem Feuerwerk am Fröbelturm erleuchtet.