Herbstsaison startet in der Villa Weidig in Saalfeld

Saalfeld Kammerkonzert des Figura Quartetts zum Auftakt - ab Freitag gibt es Theater unter freiem Himmel

Mit einem klassischen Kammerkonzert des Figura Quartetts ist die Kleine Bühne Saalfeld in der Villa Weidig am Sonnabend in die neue Herbstsaison gestartet. Im September gibt es in Saalfelds jüngster Kulturstätte u.a. noch politisches Kabarett mit Heinz Klever und den Auftritt des Liedermachers und Schauspielers Christian Haase.

Theater unter freiem Himmel wird schon ab dem kommenden Freitag geboten. Das Konsortium Luft und Tiefe zeigt an drei Abenden im Garten der Villa Weidig das Stück "Frauen, die auf Felsen singen", in dem "die merkwürdigen Ängste des Odysseus" auf moderne Weise aufgearbeitet werden.

Die Villa Weidig, das über 170 Jahre alte Schützenhaus mit dem ehemaligen Tanzsaal von Saalfeld, ist mit historischen und baubiologischen Materialien in jahrelanger Handarbeit liebevoll saniert worden. Im Sommer wurde das dreijährige Bestehen gefeiert.