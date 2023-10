Herzgut in Rudolstadt: Molkerei demontiert Milchtanks

Rudolstadt. Reges Treiben auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Molkerei herzgut in Rudolstadt-Schwarza: Der Abtransport des Inventars ist in vollem Gange.

Sie galten als eines der Markenzeichen der ehemaligen Herzgut-Molkerei in Schwarza: die großen Tanks an der Straßenseite. Vergangene Woche am Freitagmorgen standen sie noch. Dann ging es ganz schnell, wie Anwohner beobachten konnten. Mit schwerer Technik wurde ein Tank nach dem anderen zu Boden gebracht. Die Ersten sind schon abtransportiert, einige liegen quer im Hof des Geländes.

Abtransport des Inventars ist im vollen Gange

Mit der Demontage der Milchtanks ist ein weiteres Kapitel des ehemaligen Vorzeige-Betriebes abgeschlossen. Seit Wochen schon ist der Abtransport der Anlagen und Ausrüstungen im Gange. Täglich rollen Lkw mit in- und ausländischen Kennzeichen in der Straße An der Molkerei vor. Von morgens sieben bis abends sieben Uhr, wie Anlieger berichten.

Im Juni war das Inventar bei zwei Terminen über das holländische Online-Auktionshaus Troostwijk versteigert worden. Interesse an den großen Behältern hatte damals der Betreiber einer Verkaufsplattform für Tanks aus der Ostschweiz bekundet, der zur Besichtigung extra nach Schwarza gekommen war.

Zukunft des Standortes ist nach wie vor

Das Interesse an den Geschehnissen rund um die ehemalige Molkerei ist auch im Jahr zwei nach der Insolvenz und dem Verkauf an eine Projektentwicklungsgesellschaft aus Düsseldorf nach wie vor groß. Obwohl es immer noch keine konkreten Aussagen über die Zukunft des Areals gibt. Die Stadt Rudolstadt hatte im August das gemeindliche Einvernehmen zum Vorhaben Umbau und Sanierung der ehemaligen Herzgut Molkerei zur Fruchtsaftproduktion erteilt. Inklusive der Genehmigung für die Errichtung eines 15 Meter hohen Regallagers.

Wer möglicher Investor ist, ging aus dem Antrag nicht hervor. Zuletzt hieß es, die Verhandlungen mit einem Interessenten für den Standort seien nicht erfolgreich gewesen. Es sei nicht zum Abschluss eines Notarvertrages gekommen.

