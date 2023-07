Hier entsteht Rudolstadts neuestes Hotel

Rudolstadt Im Gewerbegebiet Volkstedt baut ein Investor aus dem Allgäu ein Haus mit 22 Zimmern in einfacher Ausstattung

Während die Besucher des diesjährigen Rudolstadt-Festivals ihre Zelte und Wohnmobile packen, entsteht im Gewerbegebiet Volkstedt, direkt am Saaleradweg und in der Nähe zur Großen Wiese, Rudolstadt neuestes Hotel. Der Neubau mit zunächst 22 Zimmern dürfte so gut wie rohbaufertig sein und hat schon einen Namen.

Einchecken mittels Kredit- oder EC-Karte

Investor ist das Unternehmen WMM Immobilien GmbH mit Sitz in Mindelheim im Allgäu. Geplant ist ein „Automatenhotel“ mit einfacher Ausstattung, bei dem der Gast mittels Kredit- oder EC-Karte eincheckt. Wer beim Festival im nächsten Jahr nicht im Zelt schlafen will, kann schonmal langsam reservieren.