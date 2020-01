Das vierte Weihnachtsbaumweitwerfen in Saalfeld im Jahr 2010. Am kommenden Samstag setzt sich diese erfolgreiche Tradition fort.

Hier wird Saalfeld-Rudolstadt seine Weihnachtsbäume los

Wer in der Weihnachtszeit den wohlduftenden natürlichen Baum dem künstlichen vorzieht, hat am Wochenende bezüglich dessen Entsorgung die Qual der Wahl. Zumindest dann, wenn man ihn lieber auf kreativere Weise loswerden möchte, als über die bekannten Wege, die in Richtung Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla führen.

Meist wird die kreative Entsorgung eher wie ein Deal gehandelt: „Baum gegen Glühwein“ heißt es. Dieser Stil wird am Samstag, 11. Januar, unter anderem in Rudolstadt auf der Bleichwiese gelebt. Mit Feuer, Rauch, Glühwein- und Bratwurstduft läuft am Samstag wieder „Knut" auf der Bleichwiese in Rudolstadt ab. Foto: Archivfoto: Norbert Kleinteich Sven Mendyk von Ru-Eventservice erklärt: „Jeder kann mit seinem Weihnachtsbaum vorbei kommen und bekommt dafür einen Glühwein, Tee oder Kinderpunsch.“ Anreize werden auch durch das Rahmenprogramm geschaffen. Denn neben Glühwein gibt es ab 14 Uhr Kutschfahrten durch den Heinepark. Neu ist eine Bastelhütte, die auf der Bleichwiese vor allem Kinder erfreuen soll. Der Feuerwehrverein Beulwitz/Aue am Berg verspricht ebenso wärmende Getränke. Auf dem Festplatz „Unter den 7 Linden“ wird ebenfalls am Samstag ab 15 Uhr das Feuer lodern, das durch ausgediente Weihnachtsbäume angefacht wird. „Es wird eine ganz entspannte, gemütliche Runde werden, zu der jeder herzlich willkommen ist“, lädt Armin Biedlingmaier im Namen des Vereins ein. Die Feuerwehr Saalfeld-Crösten betreut die Baumverbrennung und sichert sie entsprechend ab. Ein weiterer Vorteil der Veranstaltung: „Dabei können wir vorführen, wie schnell ein Weihnachtsbaum Feuer fangen kann.“ So ist vielleicht im kommenden Jahr auch noch ein bisschen mehr Vorsicht in den eigenen vier Wänden geboten. Wegen des Wetters macht sich Biedlingmaier keine Sorgen: „Wir sind auch da, wenn es regnet. Aber das wird es nicht.“ Für jeden Baum gibt es 2 Euro für die Jugendfeuerwehr Ein guter Zweck hinter dem Weihnachtsbaumfeuer steht in Remschütz. Dort findet am Samstag das 9. „Weihnachtsbaumglühen“ auf dem Festgelände an der Saalebühne statt. 17 Uhr wird dort das Feuer entzündet und die Wärme kann von innen heraus mit Soljanka und Glühwein verstärkt werden. Außerdem gibt es Fettbrote und Kinderpunsch. Auf der Einladung des Feuerwehrvereins Saalfeld-Remschütz und der Freiwilligen Feuerwehr Saalfeld-Remschütz steht: „Für jeden angelieferten und verbrannten Weihnachtsbaum werden durch den Feuerwehrverein Remschütz 2 Euro an die Jugendfeuerwehr Remschütz gespendet.“ Wer seinen Baum nicht brennen sehen will, kann ihn im wahrsten Sinne des Wortes einfach wegwerfen. Und man kann sich dabei mit anderen messen: Zwischen 14 und 17 Uhr steht die Saalfelder Fußgängerzone am Samstag dafür als Austragungsort zur Verfügung. Unterteilt wird das Baumweitwerfen in Kinder, Männer und Frauen, um einen fairen Wettkampf zu gewährleisten. Der Baum muss mindestens so hoch sein, wie der Werfer – wobei laut Werbering-Vorstandsvorsitzendem Oliver Brömel bei Kindern auch mal eine Ausnahme gemacht wird. Preise werden von Einzelhändlern der Stadt gesponsert. Die Bäume werden dann von den Organisatoren des Weihnachtsbaumweitwerfens entsorgt.