Hilfe in Sicht für Regelschule Lichtetal

Die Tatsache, dass in diesem Schuljahr keine fünfte Klasse an der Regelschule in Lichte gebildet werden konnte, hat für erhebliche Verunsicherung an der Einrichtung gesorgt. Jetzt gibt es ein klares Signal aus Politik und Verwaltung für den Erhalt der Bildungseinrichtung an der Grenze zwischen den Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt. Und auch eine neue Lehrerin soll kommen.

Wie geht es weiter mit der Regelschule Lichte? Dieser Frage stellten sich bereits am 29. September alle, die etwas mit dem Erhalt der Regelschule „Lichtetal“ zu tun haben. Dazu fand eine Podiumsdiskussion in der Schulaula statt, zu der die Schulkonferenz - sie besteht aus je drei Eltern, Lehrern und Schülern - der Schule eingeladen hatte. Anwesend waren Steffen Kania (CDU, Bürgermeister der Stadt Saalfeld), Uwe Scheler (Linke, Bürgermeister der Stadt Neuhaus), Holger Koch (Ortsteil-Bürgermeister Lichte), Siegfried Lippmann (Ortsteil-Bürgermeister Piesau), Ulrich Körner (Ortsteil-Bürgermeister Schmiedefeld), Maik Kowalleck (CDU, Abgeordneter des Landtages), Marlies Pfeffer (Referentin vom Schulamt Südthüringen),Christina Mann (Leiterin des Schulverwaltungsamtes Sonneberg), Jonas Greiner (Mitglied des Stadtrates Neuhaus und des Kreistages Sonneberg) sowie Birgit Zimmermann, Schulleiterin der Regelschule, die die Diskussionsrunde moderierte.

Landkreis Sonneberg als Träger hat bereits in die Schule investiert

Sie schilderte zu Beginn die derzeitige personelle Lage an der Regelschule „Lichtetal“. Momentan könne der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 fachlich und sachlich abgesichert werden. Die Diskussion gestaltete sich äußerst sachlich. Das Schulamt Südthüringen, das Schulverwaltungsamt, die Stadtoberhäupter, der Kreistag - kurzum alle Beteiligten beteuerten, dass keiner von ihnen vorhabe, die Schule in Lichte zu schließen. Das Staatliche Schulamt Südthüringen unternehme alles, um geeignete Bewerber zu finden und einzustellen. Ein Anfang sei bereits gemacht. Zum 1. November 2020 wurde eine Lehrerin für Lichte eingestellt, hieß es.

Auch die sachlichen Bedingungen verbesserten sich. Der Landkreis Sonneberg investierte bereits in Fenster, Außenanlagen und Möbel - insgesamt rund 48.000 Euro. Weitere Investitionen seien in Planung, hieß es. Der Kreistag vertrete schon seit Jahren die Auffassung, keine Schulen zu schließen, getreu dem Motto: „kurze Beine, kurze Wege“. Und den Bürgermeistern liege allen zusammen der Erhalt der Schule in Lichte am Herzen.

Eltern entscheiden mit, ob es 2021 wieder eine fünfte Klasse gibt

Der Landkreis Sonneberg und die Stadt Saalfeld sind sich darüber einig, dass es auch weiterhin möglich sein wird, dass die Schüler aus Schmiedefeld und Reichmannsdorf die Schule in Lichte besuchen dürfen. Im Gegenzug gilt nach wie vor, dass Kinder aus Lichte und Piesau an der Staatlichen Grundschule in Schmiedefeld unterrichtet werden dürfen.

Wie geht es nun weiter?Jetzt, so hieß es, kommt es auf die Eltern der Kinder aus den vierten Klassen an. Wenn sich ausreichend von ihnen dazu entschließen, ihre Kinder an der Regelschule „Lichtetal“ anzumelden, werde es im Schuljahr 2021/22 wieder eine fünfte Klasse geben. „Gern nehmen wir auch Kinder aus den umliegenden Grundschulen in unsere familiäre Schulgemeinschaft auf“, sagt Schulleiterin Birgit Zimmermann.