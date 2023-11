Hilfe nach dem Brand in Volkstedter Kirche: Singen für den guten Zweck in Rudolstadt

Rudolstadt. Ein Gast aus Innsbruck ist bei dem Benefizkonzert am Sonntag, 26. November, in der Lutherkirche dabei.

„Das war wirklich ein Schock, den völlig zerstörten Altar der Volkstedter Kirche nach dem Brand kurz vor Weihnachten 2022 zu sehen“, sagt Kammersänger Roland Hartmann. Nun rückt der Tag näher, an dem erstmals wieder ein Gottesdienst in der durch das Feuer arg beschädigten Kirche stattfinden wird. Am ersten Advent wird dazu eingeladen. Ungeachtet der baulichen Fortschritte ist die Kirchgemeinde weiter auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Gemeinsamkeiten in den Biografien

„Da werden wir helfen“, so der Rudolstädter. Daher laden er und Christoph Rösel, Tenor aus Innsbruck, am Sonntag zu einem Benefizkonzert ein. Beide Sänger kennen sich schon lange und haben Gemeinsamkeiten in ihren Biografien. Beide haben als Kinder in einem Knabenchor gesungen. Christoph Rösel bei den Thüringer Sängerknaben in Saalfeld, Roland Hartmann bei den Dresdner Kapellknaben. Beide haben in Weimar Gesang studiert, beide haben auf großen Bühnen gestanden, beide in zahlreichen Kirchen musiziert. Während Roland Hartmann an Thüringer Theatern arbeitet und in Rudolstadt seinen Lebensmittelpunkt hat, lebt Christoph Rösel seit 30 Jahren in Innsbruck und unterrichtet dort am Mozarteum.

Doch die Verbundenheit ist auch über die Entfernung und nicht zuletzt dank der Auftritte geblieben. „So habe ich ihn eingeladen und gesagt: Lass uns ein Duett singen für die Volkstedter Kirche“, berichtet Roland Hartmann. Dem wichtig ist: „Am Sonntag ist jeder herzlich willkommen, egal ob religiös oder nicht“. Christoph Rösel stimmte gern zu, ist er doch der Region Saalfeld bis heute eng verbunden. Und schließlich geht es um einen guten Zweck.

Eintritt frei, Spenden willkommen

Auf dem Programm des Konzertes am Sonntag, an dem außer den beiden Sängern auch Kantor Frank Bettenhausen an der Orgel sowie das Frauenterzett vom Schlosschor Oppurg mitwirken, stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Lutherkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Volkstedter Kirche sind willkommen.