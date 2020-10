Hilferuf in Zeutsch: Wenn die Plätze im Bus nicht reichen

Morgens kurz nach sieben an der Bushaltestelle in Zeutsch: Ein knappes Dutzend Kinder wartet hier auf den Schulbus, der sie in das rund dreieinhalb Kilometer entfernte Uhlstädt zur Grundschule bringen soll. Dicht gedrängt stehen die Sechs- bis Zehnjährigen. Was sie wissen: Im Bus wird es gleich wieder richtig voll. Die Sitzplätze reichen längst nicht für alle. So nutzen die Kinder auch die eigentlich wegen Corona mit einem Absperrband abgegrenzten Bereiche, weil sonst einfach nicht genug Platz ist.

„Um die Lage zu erklären, ab Beutelsdorf müssen die Schulkinder täglich im Bus stehen. In Zeutsch ist der Bus bereits so voll, dass kein Kind mehr die Chance auf einen Sitzplatz hat“, beschreibt Carolin Neubauer, die Mutter einer Erstklässlerin, die Situation. Eltern zeigen sich enttäuscht „Der Bus war mehrmals schon so überfüllt, dass die Kinder sich noch mehr zusammendrängen mussten, damit die Tür überhaupt noch geschlossen werden konnte. Es tut mir einfach leid für die Kinder, die haben keinen Bock mehr aufs Busfahren“, so Neubauer. Sie fragt: „Muss erst etwas Schlimmes passieren, damit sich hier etwas ändert?“ Schon zu Beginn des neuen Schuljahres haben Eltern auf die Situation auf der Buslinie Schmieden – Uhlstädt aufmerksam gemacht und sich diesbezüglich an die Schule und das Landratsamt als zuständige Behörde für die Schülerbeförderung gewandt. „Dieser Zustand ist für uns als Eltern und auch in Anbetracht der Pandemie durch Covid 19 nicht länger hinnehmbar und wir bitten dringend um zeitnahe Behebung dieses Problems“, heißt es in einer E-Mail von Lisa Wöllner an das Landratsamt. Vom Busunternehmen Kombus wurde den Eltern erklärt, dass die Schüler, die aus dem Hexengrund in das Gymnasium in Rudolstadt fahren, gebeten wurden, auf eine andere Buslinie umzusteigen, um somit die Situation etwas zu entspannen. „Dies hat jedoch keinen merklichen Erfolg gebracht“, so die Eltern. Auch jetzt sitzen immer noch ältere Schüler mit im Bus. Ein weiterer Bus und Fahrer stehen laut Kombus nicht zur Verfügung. „Hier bitten wir Sie als Landratsamt tätig zu werden und gegebenenfalls mit dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zusammenzuarbeiten, um eine für uns als Eltern zufriedenstellende Lösung anbieten zu können“, so ist es dem Schriftwechsel zu entnehmen. „Wir wissen uns jetzt keinen anderen Rat mehr, als an die Öffentlichkeit zu gehen“, sind die Eltern entschlossen. Landratsamt: kein Handlungsbedarf In der Schule ist man auf Verständnis gestoßen, handeln indes kann nur die Behörde. Von dort aber gab es nach mehrmaligem telefonischen Kontakt die Antwort, dass man auf besagter Strecke eine Zählung durchgeführt hat mit dem Ergebnis, dass die Busse normal besetzt sind. Die Zahl der Schüler würde 60 nicht übersteigen, der Bus aber über 42 Sitz- und 41 Stehplätze verfügen. „Damit war der Fall für das Landratsamt abgeschlossen“, zeigen sich die Eltern enttäuscht. Auch gegenüber dieser Zeitung bestätigte das Landratsamt noch einmal diese Aussage. „Es kann abschließend festgestellt werden, dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen im Schüler- und Linienverkehr auf der Strecke eingehalten werden.“