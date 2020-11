Hilfsgelder für Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

„Ich freue mich, dass der Landtag ein weiteres Hilfspaket für die Kommunen in Höhe von 82,5 Millionen Euro auf den Weg gebracht hat. Allein für die Gemeinden und Städte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden damit etwa vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt“, erklärt Katharina König-Preuss, Landtagsabgeordnete der Linken.

Nach derzeitigen Berechnungen würden beispielsweise auf die Stadt Saalfeld 1,2 Millionen, auf Rudolstadt etwas mehr als 1,1 Millionen Euro, auf Bad Blankenburg rund 170.000 Euro auf Königsee knapp 150.000 Euro und auf Unterwellenborn knapp 530.000 Euro entfallen.

Mit dem entsprechenden Thüringer Gesetz werde sichergestellt, dass die durch den Bund zur Verfügung gestellten Mittel zügig an die Kommunen weitergeben werden. Insgesamt können die Gemeinden und Städte mit weiteren 82,5 Millionen Euro rechnen, um ihre geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer auszugleichen, heißt es in der Mitteilung aus dem Büro der Abgeordneten.

Darüber hinaus werde der Bund die Kreise und kreisfreien Städte mit rund 50 Millionen Euro bei den Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Betroffenen entlasten. In Summe mache das ein Volumen von rund 130 Millionen Euro aus. Mit der Auszahlung der Mittel könnten die Kommunen in Thüringen noch in diesem Monat rechnen. Zusammen mit dem bereits im Frühsommer aufgelegten 200 Millionen Euro starken Hilfspaket werden die Thüringer Gemeinden, Städte und Landkreise mit rund 330 Millionen Euro in dieser Krise unterstützt.