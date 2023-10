In Rudolstadt hat es am Mittwochvormittag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften im Zusammenhang mit einem Personenunfall mit Todesfolge gegeben. Wie die Polizei bestätigte, wurde auf den Gleisen nahe des Rudolstädter Bahnhofes die Leiche eines 32-jährigen Mannes gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen zur Ursache des Unfalls.