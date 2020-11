Hochkarätige Debatte über deutsche Einheit in Saalfeld

Diskutierten in der verdi-Bildungsstätte in Saalfeld über die politischen Wende 1989 und die deutsche Einheit: Ehrenfried Galander, ehemaliger Mitherausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe, und der Bürgerrechtler und Philosoph Klaus Wolfram (re.).

Ihr gemeinsames und öffentliches Diskutieren über die politische Wende 1989 und den Werdegang der deutschen Einheit am Donnerstag in der Verdi-Bildungsstätte in Saalfeld war in gewisser Weise ein Ereignis mit Seltenheitswert. Warum das so ist, also warum DDR-Intellektuelle ansonsten öffentlich kaum wahrnehmbar sind, darüber nahmen weder Ehrenfried Galander, Ex-Mitherausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), noch der Philosoph, DDR-Dissident und Bärbel-Bohley-Vertraute Klaus Wolfram irgendein Blatt vor den Mund.