Hochschultag am SBZ in Rudolstadt

Rudolstadt. Wie weiter nach der Berufsschule? Antworten auf diese Frage gab es jetzt beim Hochschultag am Berufsschulzentrum in Rudolstadt.

Vor Wochenfrist fand am Staatlichen Berufsbildungszentrum (SBZ) in Rudolstadt der Tag der Hochschulen statt. Dort hatten bis zum frühen Nachmittag insgesamt elf Hochschulen und Organisationen die Möglichkeit, über 200 Schüler des Beruflichen Gymnasiums, des Gymnasiums Königsee wie auch 30 Realschülern ihre Angebote vorzustellen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Vertreten waren beide Hochschulen aus Erfurt, die Bauhaus Universität Weimar, die TU Ilmenau, die SRH Hochschule für Gesundheit Gera und die Duale Hochschule Gera/Eisenach, die Hochschulen aus Schmalkalden und Nordhausen sowie die Ernst-Abbe-Hochschule aus Jena. Darüber hinaus stellten auch der Thüringer Justizvollzug sowie die Bundeswehr ihre Angebote für die Absolventen der Sekundarstufen I und II vor.

Landrat hofft auf gut ausgebildete junge Leute

Neben den Infoständen erhielten die Aussteller die Möglichkeit, ihre Programme in einer Präsentation vorzustellen.„Es ist kein Geheimnis, dass wir gut ausgebildete, junge Leute in unserem Landkreis brauchen. So ein Infotag bietet daher die ideale Gelegenheit, zu zeigen, was für vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten es in der Region gibt. Man muss nicht weit weggehen, um beste Bildungsangebote zu bekommen. Viele, die andernorts in Thüringen gelernt oder studiert haben, kommen zurück oder ganz bewusst hierher, arbeiten hier und gründen Familien“, zeigte sich Landrat Marko Wolfram (SPD) zur Eröffnung des Infotages sichtlich erfreut.

Ebenfalls zufrieden mit dem Ablauf des Tages zeigten sich der Mitteilung zufolge die Aussteller. Die Veranstaltung soll jährlich angeboten werden und noch mehr Schülern aus dem Landkreis und der Region eine Orientierung bieten, so Anja Krauße vom SBZ, die den Tag organisiert hat.