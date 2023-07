Hohenwarte-Stausee in Flammen begeistert Gäste auf dem Wasser und an Land

Hohenwarte. Stausee in Flammen: Feuerwerker Kay Blawatt aus Goßwitz sorgte für eine emotionale Show.

Voller Vorfreude sind am Sonnabend drei voll besetzte Schiffe an der Staumauer in Hohenwarte zum Spektakel „Stausee in Flammen“ gestartet. Höhepunkt der Tour war das Höhenfeuerwerk gegen 23 Uhr auf der Rückfahrt. Dafür sorgte Kay Blawatt aus Goßwitz mit einer emotionalen Show passend zur Musik, zu der sich mehrere hundert Schaulustige an Land eingefunden hatten. Den Platz mit bester Sicht gab es sicherlich an der Staumauer. Umrahmt war das Event in diesem Jahr erstmals von einer Party mit DJ Böhmi für alle, die an Land geblieben waren.