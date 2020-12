Hohenwarte-Stausee-Weg als Deutschlands schönster nominiert

Ab dem kommenden Montag gilt es für hiesige Natur- und Wanderbegeisterte sowie sonstige Lokalpatrioten munter abzustimmen im Internet. Denn der Hohenwarte-Stausee-Weg ist erneut als Deutschlands schönster Wanderweg für 2021 nominiert. Gewählt werden kann ab dem 4. Januar 2021 auf der Webseite des Wandermagazins. Unter den Teilnehmern werden wie jedes Jahr Preise verlost. Es lohnt sich also mitzumachen.

Der Hohenwarte-Stausee-Weg hatte vor wenigen Tagen erneut das Zertifikat Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ verliehen bekommen. Von Frühjahr bis Herbst 2020 war das Zertifizierungsverfahren in Federführung der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla durchgeführt worden. „Ich danke allen Akteuren, die zu dieser wichtigen Auszeichnung beigetragen haben“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD) nach Erteilung des Zertifikats.

Bei Kontrollgängen zuvor festgestellte kleine Mängel waren in Abstimmung mit den Kommunen und Thüringenforst schnell behoben worden. Durch eine zusätzliche Arbeitskraft waren Markierungen ergänzt, neue Schilder angebracht und kleine Reparaturen vorgenommen worden, berichtet Doreen Kühnemund, die im Landratsamt für den Tourismus zuständig ist. Die Erhebung und Dokumentation der Daten übernahm erstmalig Kreiswegewart Dirk Fischer, der eigens dafür beim Deutschen Wanderverband eine Schulung als Bestandserfasser erfolgreich absolvierte.

Video zur Urkundenvergabe online verfügbar

Fristgemäß waren die Antragsunterlagen am 1. September 2020 beim Deutschen Wanderverband gemeinsam von beiden Landkreisen eingereicht worden, die auch die Finanzierung der erneuten Zertifizierung übernommen haben. Über die nunmehr offizielle erfolgreiche Nachzertifizierung freuen sich alle Beteiligten. Einigkeit besteht darüber, dass auch in Zukunft weitere Arbeiten erforderlich sind, um Qualität und Service beständig zu erhalten und weiter zu verbessern.

Wegen der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen werden die Urkunden für die frisch zertifizierten Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ anhand kleiner Videos bis in den März 2021 hinein online vergeben. Jeder vom Deutschen Wanderverband (DWV) zertifizierte Weg bekommt einen Film, der den Weg beschreibt. Veröffentlicht werden die mit Musik unterlegten Videos täglich ab 12 Uhr auf YouTube und Facebook. Der Kurzfilm für den Hohenwarte-Stausee-Weg ist bereits seit dem 24. Dezember verfügbar.

281 Qualitätswege bundesweit

Der Verleihungs-Marathon hatte am 15. Dezember mit einem etwa sechsminütigen Begrüßungsvideo begonnen, das den Zertifizierungsprozess im Rahmen der Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ vorstellte und eine Übersicht aller frisch zertifizierten Qualitätswege zeigte. Wer auf einem der bundesweit nun 281 Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ unterwegs ist, genießt abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund. Neben den längeren, oftmals mehrere Tagesetappen umfassenden langen Qualitätswegen zertifiziert der DWV kurze, thematische Qualitätswege.

Kulinarisches auf Wanderwegen

In den vergangenen Monaten haben sich über 100 Wanderwege in zwölf Bundesländern dem strengen Prüfungsprozess gestellt. Liane Jordan, beim DWV für die Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ zuständig: „Auf insgesamt 5.631 Wanderkilometern bieten die prämierten Qualitätswege, ob als thematische Tagestour oder als längerer Etappenweg, puren Wanderspaß.“ Vom zwei Kilometer langen Fine & Nemo Erlebniswanderweg in der Uckermark bis zum 365 Kilometer langen Moselsteig sei alles dabei, Klassiker wie der bereits mehrfach zertifizierte Vogtland Panorama Weg ebenso wie neu zertifizierte Wege mit kulturhistorischem Hintergrund wie die Via Mattiacorum im Taunus, so die DWV-Mitarbeiterin. Auch kulinarisch sei der ein oder andere Weg ein Erlebnis, etwa die fünf Hiwweltouren in der Weinregion Rheinhessen. Einige Wege wie der Albtraufgänger, der Moselsteig, die Zeugenbergrunde und der Veldenz-Wanderweg seien zudem auch nach den europäischen Qualitätskriterien für die „Leading Quality Trails – Best of Europe“ geprüft worden, so Jordan, die froh ist, dass trotz der Einschränkungen durch Corona so viele Wege erfolgreich durch das Prüfverfahren gegangen sind.



Eine Übersicht aller frisch zertifizierten Wege finden Sie hier.